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Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'de hesabı açtı

Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'de hesabı açtı
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İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Liverpool deplasmanına giden Brighton'da forma giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'deki ilk golünü attı.

Premier Lig'in 10. haftasında Liverpool ile Brighton Anfield'da karşı karşıya geldi. Konuk ekipte müsabakaya ilk 11'de başlayan milli yıldızımız Ferdi Kadıoğlu, takımını öne geçiren golü kaydetti.

PERDEYİ FERDİ AÇTI

Brighton, 14. dakikada milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golle Liverpool deplasmanında 1-0 öne geçti. Mitoma'nın çevirdiği topu önünde bulan Ferdi, gelişine sağ ayağıyla yaptığı vuruşta sol direkten topu ağlarla buluşturdu.

PREMIER LİG'DEKİ İLK GOLÜ

Daha önce Lig Kupası'nda Wolverhampton'a attığı golle Brighton formasıyla ilk golünü atan Ferdi Kadıoğlu, Liverpool karşısında attığı golle de Premier Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı.

İşte o gol;

Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'de hesabı açtıGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'de hesabı açtıGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'de hesabı açtıGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'de hesabı açtıGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'de hesabı açtıGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'de hesabı açtıGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'de hesabı açtıGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'de hesabı açtıGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'de hesabı açtıGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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