Yükselişin sırrı anlaşıldı! Ali Koç'un tam not verdiği Ferdi'nin sevgilisi bakın kim çıktı
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Fenerbahçe'deki 6 genç futbolcunun imza törenine Ali Koç ile genç kadın arasında yaşanan diyalog damga vurmuştu. Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi olduğu öğrenilen genç kadının, Hollanda'da güzellik merkezi sahibi olduğu ortaya çıktı.
Fenerbahçe'deki durumu yılan hikayesine dönen Ferdi Kadıoğlu, attığı imzayla geleceğini Sarı-Lacivertliler'e emanet etti. 6 futbolcunun sözleşme imzaladığı törene aileleri ve yakınları da katıldı.
Törenin ardından Başkan Ali Koç'un, "Sen kimsin?" diye sorguladığı kadın, "Ferdi" diye cevap vermiş, ardından Koç, "Aferin Ferdi" diye espri yapmıştı.
Bu sezon eski teknik direktör Vitor Pereira ile birlikte büyük çıkış yakalayan Ferdi'nin başarısı yalnızca Pereira'ya bağlı değil. Kendisi gibi Hollanda'da doğup büyüyen Sera Vrij'le ilişki yaşamaya başlayan Ferdi, uzun süredir yalnızdı.
Hollanda'da yaşayan Sera'nın, Ferdi Kadıoğlu'na birçok konuda destek olduğu öğrenildi. Ailesinde pek çok profesyonel sporcu öğrenilen Sera'nın, Hollanda'da işlettiği bir güzellik merkezi var. İstanbul ve Hollanda arasında Ferdi için mekik dokuyor.