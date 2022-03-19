Yükselişin sırrı anlaşıldı! Ali Koç'un tam not verdiği Ferdi'nin sevgilisi bakın kim çıktı

Fenerbahçe'deki durumu yılan hikayesine dönen Ferdi Kadıoğlu, attığı imzayla geleceğini Sarı-Lacivertliler'e emanet etti. 6 futbolcunun sözleşme imzaladığı törene aileleri ve yakınları da katıldı.

"SEN KİMSİN?"

Törenin ardından Başkan Ali Koç'un, "Sen kimsin?" diye sorguladığı kadın, "Ferdi" diye cevap vermiş, ardından Koç, "Aferin Ferdi" diye espri yapmıştı.

YALNIZCA PEREİRA DEĞİL

Bu sezon eski teknik direktör Vitor Pereira ile birlikte büyük çıkış yakalayan Ferdi'nin başarısı yalnızca Pereira'ya bağlı değil. Kendisi gibi Hollanda'da doğup büyüyen Sera Vrij'le ilişki yaşamaya başlayan Ferdi, uzun süredir yalnızdı.

BÜYÜK DESTEK OLUYOR

Hollanda'da yaşayan Sera'nın, Ferdi Kadıoğlu'na birçok konuda destek olduğu öğrenildi. Ailesinde pek çok profesyonel sporcu öğrenilen Sera'nın, Hollanda'da işlettiği bir güzellik merkezi var. İstanbul ve Hollanda arasında Ferdi için mekik dokuyor.