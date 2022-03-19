Yükselişin sırrı anlaşıldı! Ali Koç'un tam not verdiği Ferdi'nin sevgilisi bakın kim çıktı - Haberler

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Yükselişin sırrı anlaşıldı! Ali Koç'un tam not verdiği Ferdi'nin sevgilisi bakın kim çıktı

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Fenerbahçe'deki 6 genç futbolcunun imza törenine Ali Koç ile genç kadın arasında yaşanan diyalog damga vurmuştu. Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi olduğu öğrenilen genç kadının, Hollanda'da güzellik merkezi sahibi olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe'deki durumu yılan hikayesine dönen Ferdi Kadıoğlu, attığı imzayla geleceğini Sarı-Lacivertliler'e emanet etti. 6 futbolcunun sözleşme imzaladığı törene aileleri ve yakınları da katıldı.

Ferdi'deki yükselişin nedeni belli oldu! Ali Koç'un, 'Sen kimsin?' diye sorguladığı genç kadın, bakın kim çıktı

Törenin ardından Başkan Ali Koç'un, "Sen kimsin?" diye sorguladığı kadın, "Ferdi" diye cevap vermiş, ardından Koç, "Aferin Ferdi" diye espri yapmıştı.

Ferdi'deki yükselişin nedeni belli oldu! Ali Koç'un, 'Sen kimsin?' diye sorguladığı genç kadın, bakın kim çıktı

Bu sezon eski teknik direktör Vitor Pereira ile birlikte büyük çıkış yakalayan Ferdi'nin başarısı yalnızca Pereira'ya bağlı değil. Kendisi gibi Hollanda'da doğup büyüyen Sera Vrij'le ilişki yaşamaya başlayan Ferdi, uzun süredir yalnızdı.

Ferdi'deki yükselişin nedeni belli oldu! Ali Koç'un, 'Sen kimsin?' diye sorguladığı genç kadın, bakın kim çıktı

Hollanda'da yaşayan Sera'nın, Ferdi Kadıoğlu'na birçok konuda destek olduğu öğrenildi. Ailesinde pek çok profesyonel sporcu öğrenilen Sera'nın, Hollanda'da işlettiği bir güzellik merkezi var. İstanbul ve Hollanda arasında Ferdi için mekik dokuyor.

Ferdi'deki yükselişin nedeni belli oldu! Ali Koç'un, 'Sen kimsin?' diye sorguladığı genç kadın, bakın kim çıktı

Ferdi'deki yükselişin nedeni belli oldu! Ali Koç'un, 'Sen kimsin?' diye sorguladığı genç kadın, bakın kim çıktı

Ferdi'deki yükselişin nedeni belli oldu! Ali Koç'un, 'Sen kimsin?' diye sorguladığı genç kadın, bakın kim çıktı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Ferdi Kadıoğlu, Amsterdam, Hollanda, Ali Koç, Spor, Haberler

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