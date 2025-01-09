Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'yı 3-0 yendi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Kasımpaşa'ya konuk oldu. Sarı-lacivertliler, U19 takımında forma giyen genç oyuncuların ağırlıklı olduğu bir kadroyla sahaya çıkan rakibini 3-0 yenerek kupaya galibiyetle başladı.

KUPAYA KATILMAMA KARARLARINDAN VAZGEÇTİLER

Hem Kasımpaşa hem de Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu'na kupada yer almayacaklarına dair başvuru yapmış, yapılan görüşmelerin ardından her iki kulüp de bu kararlarından vazgeçmişti. Lacivert-beyazlı takım ise bunun yanı sıra bu sezon tüm kupa maçlarına U19 takımıyla çıkmaya karar vermişti.

KASIMPAŞA'DAN U19 AĞIRLIKLI İLK 11

Teknik direktörlüğünü Hakan Keleş'in yaptığı Kasımpaşa, kulüp yönetiminin almış olduğu karar neticesinde, Fenerbahçe karşılaşmasına U19 takımı ile çıktı. Gençlerbirliği ile oynadığı ve 1-0'lık galibiyetle gruplara yükseldiği karşılaşmaya da U19 ile çıkan lacivert beyazlılar, bu sezon tüm kupa müsabakalarında bu kararını sürdürecek.

MOURINHO ROTASYON YAPTI

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho, Kasımpaşa ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında rotasyon yapmayı tercih etti. Dahaz süre alan isimlere şans veren Portekizli teknik adam, müsabakaya Osman Ertuğrul, Osayi, Yusuf, Çağlar, Mert, Bartuğ, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Kostic, Cenk Tosun ve En-Nesyri ilk 11'iyle çıktı.

EN-NESYRI PERDEYİ ERKEN AÇTI

Fenerbahçe, maçın henüz 2. dakikasında öne geçti. İrfan Can'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Cenk, şut açısı bulamayınca ceza sahasının sağ köşesinden orta yaptı. Bu ortaya kafa vuruşunu yapan sarı-lacivertlilerin formda golcüsü En-Nesyri, topu filelerle buluşturarak takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı.

YUSUF AKÇİÇEK FARKI 2'YE ÇIKARDI

Sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'nun övgüyle bahsettiği genç stoperi Yusuf Akçiçek ile farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmanın 27. dakikasında İrfan Can'ın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Kasımpaşa savunması topu karşıladı. Savunmadan seken top, penaltı noktası solunda Mert Müldür'ün önüne düştü. Mert, bekletmeden topu ceza sahasına çevirdi. Gelen topa sol ayağıyla vuran Yusuf, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0 yaptı.

İLK YARININ SONUNDA BARTUĞ SAHNEYE ÇIKTI

Fenerbahçe, ilk yarının sonunda bir gol daha buldu. İrfan Can Kahveci, sol kanattan topu taşıyarak ceza sahasına ortaladı. Kasımpaşa savunması, kale önünde topu karşıladı. Bartuğ, penaltı noktasının hemen gerisine seken topta sağ ayak içiyle şutunu çekerek meşin yuvarlağı 45+1. dakikada ağlarla buluşturdu. Skoru 3-0'a getiren bu gol, maçın da sonucu belirledi.