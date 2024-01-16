Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Adanaspor maçı için hazır

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda yarın sahasında Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, bu antrenmanla Adanaspor maçı hazırlıklarını tamamladı. - İSTANBUL