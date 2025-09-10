Haberler

Fenerbahçe ve Beşiktaş, 2000'li yıllarda 23'er farklı teknik direktörle çalıştı

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta son yıllarda teknik direktör istikrarı sağlanamazken 2000'li yıllarda her iki kulüp, 23'er farklı teknik direktörle çalıştı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş, son 25 yılda geçici süreyle görev yapan antrenörler dışında 23'er farklı teknik adamı göreve getirdi.

İki takımın 2000'li yıllarda sözleşme imzaladığı teknik direktörler dışında Fenerbahçe'de Zeki Murat Göle, teknik adam değişimi sırasında 3 farklı kısa dönemde geçici olarak takımı çalıştırırken Beşiktaş'ta ise Serdar Topraktepe, 3 farklı dönemde geçici olarak takımın başına geçti.

Her iki kulüpte teknik direktör değişimleri arasında geçici bir süre takımı çalıştıran antrenörlerin süreleri de düşüldüğünde 2000'li yıllarda yaklaşık olarak ortalama her yıl bir teknik direktör değişimi yaşandı.

Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun ardından takımın başına geçen İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco ile birlikte 2000'li yıllarda 23 farklı teknik direktör 28 kez göreve getirildi.

Sarı-lacivertlilerin 2000'li yıllardaki teknik direktörleri şöyle:

Teknik direktör

Göreve başlamaGörev bitişiGörev süresi

Domenico Tedesco

9 Eylül 2025--------

Jose Mourinho

1.07.202429.08.2025424 gün

İsmail Kartal
3. dönem

3.07.202330.06.2024363 gün

Jorge Jesus

1.07.202230.07.2023364 gün

İsmail Kartal
2. dönem

13.01.202230.06.2022168 gün

Vitor Pereira
2. dönem

2.07.202120.12.2021171 gün

Emre Belözoğlu

25.03.202130.06.202197 gün

Erol Bulut

30.07.202025.03.2021238 gün

Tahir Karapınar

9.06.20203.08.202055 gün

Ersun Yanal

14.12.20184.03.2020446 gün

Erwin Koeman

28.10.201814.12.201847 gün

Phillip Cocu

20.07.201828.10.2018100 gün

Aykut Kocaman
2. dönem

1.07.20179.07.2018373 gün

Dick Advocaat

17.08.201630.06.2017317 gün

Vitor Pereira

1.07.201515.08.2016411 gün

İsmail Kartal

18.08.201430.06.2015316 gün

Ersun Yanal

24.07.20139.08.2014381 gün

Aykut Kocaman

9.07.201030.06.20131087 gün

Christoph Daum
2. dönem

1.07.20098.07.2010372 gün

Luis Aragones

1.07.200830.06.2009364 gün

Zico

4.07.200630.06.2008727 gün

Christoph Daum

1.07.200314.07.20061109 gün

Tamer Güney

10.04.200330.06.200381 gün

Oğuz Çetin

11.12.20026.04.2003116 gün

Werner Lorant

3.01.20029.12.2002340 gün

Mustafa Denizli

7.08.20008.01.2002519 gün

Turhan Sofuoğlu

12.01.200030.06.2000170 gün

Zdenek Zeman

12.10.199912.01.200092 gün

Beşiktaş, 2000'li yıllarda 23 farklı teknik direktörle çalıştı

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'in ardından yeniden göreve getirilen Sergen Yalçın ile birlikte 2000'li yıllarda 23 farklı teknik direktörle 27 dönemde çalıştı.

Beşiktaş'ın 2000'li yıllardaki teknik direktörleri şunlar:

Teknik direktör

Göreve başlamaGörev bitişiGörev süresi

Sergen Yalçın
2. dönem

30.08.2025......

Ole Gunnar Solskjaer

19.01.202528.08.2025221 gün

Giovanni van Bronckhorst

1.07.202430.11.2024152 gün

Fernando Santos

9.01.202413.04.202495 gün

Rıza Çalımbay
2. dönemi

10.11.202321.12.202341 gün

Burak Yılmaz

6.10.202310.11.202335 gün

Şenol Güneş
2. dönemi

28.10.20226.10.2023343 gün

Valerien Ismail

25.03.202226.10.2022215 gün

Önder Karaveli

9.12.202125.03.2022106 gün

Sergen Yalçın

29.01.20209.12.2021680 gün

Abdullah Avcı

3.07.201929.12.2020210 gün

Şenol Güneş

1.07.201530.06. 20191460 gün

Slaven Bilic

1.07.201330.06. 2015729 gün

Samet Aybaba

1.07.201230.06.2013364 gün

Tayfur Havutçu
2. dönem

4.04.201230.06. 201287 gün

Carlos Carvalhal

2.08.20112.04.2012244 gün

Tayfur Havutçu

17.03.201130.06.2011105 gün

Bernd Schuster

1.07.201015.03.2011257 gün

Mustafa Denizli

9.10.200830.06.2010629 gün

Ertuğrul Sağlam

6.07.200714.10.2008466 gün

Jean Tigana

1.11.200515.05.2007560 gün

Rıza Çalımbay

28.01.200531.10.2005276 gün

Vicente del Bosque

1.07.200427.01.2005210 gün

Mircea Lucescu

1.07.20021.05.2004670 gün

Christoph Daum

7.03.200130.06.2002480 gün

Nevio Scala

1.07.20006.03.2001248 gün

Hans-Peter Briegel

16.09.199930.06.2000288 gün

Galatasaray'da 2000'li yıllarda 18 farklı teknik adam görev yaptı

Galatasaray ise Okan Buruk yönetiminde son 3 yılda üst üste gelen şampiyonlukların da etkisiyle istikrarlı bir çizgi gösterse de sarı-kırmızılı kulüp, 2000'li yıllarda 18 farklı teknik adamla 22 farklı dönemde çalıştı.

Galatasaray'ın 2000'li yıllardaki teknik direktörleri şöyle:

Teknik direktör

Göreve başlamaGörev bitişiGörev süresi

Okan Buruk

1.07.2022

1160 gün

Domenec Torrent

14.01.202230.06.2022167 gün

Fatih Terim
4. dönemi

22.12.201710.01.20221480 gün

Igor Tudor

15.02.201718.12.2017306 gün

Jan Olde Riekerink

16.03.201614.02.2017335 gün

Mustafa Denizli

26.11.20151.03.201696 gün

Hamza Hamzaoğlu

1.12.201419.11.2015353 gün

Cesare Prandelli

8.07.201428.11.2014143 gün

Roberto Mancini

30.09.201330.06.2014273 gün

Fatih Terim
3. dönemi

14.07.201125.09.2013804 gün

Bülent Ünder

29.03.201130.06.201193 gün

Gheorghe Hagi
2. dönem

21.10.201024.03.2011154 gün

Frank Rijkaard

1.07.200920.10.2010476 gün

Bülent Korkmaz

25.02.200930.06.2009125 gün

Michael Skibbe

5.08.200826.02.2009205 gün

Cevat Güler

8.04.200830.06.200883 gün

Karl-Heinz Feldkamp

8.08.20078.04.2008244 gün

Eric Gerets

1.07.200530.06.2007729 gün

Gheorghe Hagi

22.03.200430.06.2005465 gün

Fatih Terim
2. dönemi

31.07.200224.03.2004602 gün

Mircea Lucescu

1.07.200030.06.2002729 gün

Fatih Terim

1.07.199630.06.20001460 gün

Liverpool, 133 yılda daha az teknik direktörle çalıştı

İstanbul'un 3 büyük kulübü ile Avrupa'nın büyük kulüpleri kıyaslandığında teknik direktör istikrarındaki fark dikkati çekiyor.

Avrupa'da teknik direktör istikrarı olan İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da kuruluşundan beri 21 farklı teknik direktör görev yaparken Fenerbahçe ve Beşiktaş ise sadece 2000'li yıllarda 23'er farklı teknik direktörle çalıştı.

1892'de kurulan İngiltere'nin köklü kulübü Liverpool, 133 yılda sadece 21 farklı teknik adamı 23 kez çalıştırarak istikrarlı bir görüntü çizdi.

İngiliz kulübü, 2000'li yıllarda ise sadece 7 teknik adamla çalıştı.

Liverpool'un 1892'den beri 133 yıldaki teknik direktörleri şunlar:

Teknik direktör

Göreve başlamaGörev bitişiGörev süresi

Arne Slot

01.07.2024......

Jürgen Klopp

08.10.201530.06.20243188 gün

Brendan Rodgers

01.07.201204.10.20151190 gün

Kenny Dalglish
2. dönemi

08.01.201116.05.2012494 gün

Roy Hodgson

01.07.201007.01.2011190 gün

Rafael Benitez

01.07.200430.06.20102190 gün

Gerard Houllier

12.11.199830.06.20042057 gün

Roy Evans

28.01.199411.11.19981748 gün

Graeme Souness

16.04.199128.01.19941018 gün

Ronnie Moran

22.02.199115.04.199152 gün

Kenny Dalglish

01.07.198522.02.19912062 gün

Joe Fagan

01.07.198329.05.1985698 gün

Bob Paisley

26.07.197430.06.19833261 gün

Bill Shankly

14.12.195912.07.19745324 gün

Phil Taylor

05.05.195617.11.19591291 gün

Don Welsh

05.03.195104.05.19561887 gün

George Kay

06.08.193630.01.19515290 gün

George Patterson
2. dönemi

07.03.192806.08.19363074 gün

Matt McQueen

13.02.192315.02.19281828 gün

David Ashworth

17.12.191929.12.19221108 gün

George Patterson

14.09.191817.12.1919459 gün

Tom Watson

17.08.189606.05.19156835 gün

John McKenna

15.03.189216.08.18961614 gün

