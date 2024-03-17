Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda mağlup etti

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, bordo-mavilileri 3 yıl sonra deplasmanda kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşırken, sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin golleri 13 ve 45. dakikalarda Fred, 87. dakikada Michy Batshuayi'den geldi. 2016-2017 sezonundan itibaren Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde maçlarını oynayan Karadeniz ekibine karşı burada tek galibiyetini 2020-2021 sezonunda elde eden Fenerbahçe, 3 yıl sonra rakibini mağlup etmeyi başardı.

Bu sonuçla puanını 79'a yükselten sarı-lacivertliler zirve yarışını sürdürdü. Bordo-mavililer ise 49 puanda kaldı. - İSTANBUL