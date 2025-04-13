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Fenerbahçe, Sivasspor'u 3-1 mağlup etti

Fenerbahçe, Sivasspor'u 3-1 mağlup etti
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor'a konuk olan Fenerbahçe, 85. dakikada Radakovic'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan rakibini 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla lider Galatasaray ile arasında puan farkını 3 yaptı ve zirve takibi sürdürdü.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler son dakikalarda 10 kişi kalan rakibini 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında son haftalara girilirken hata yapmadı.

TALISCA FRİKİKTEN ATTI

Fenerbahçe, ilk golü ilk yarının sonlarında buldu. 40. dakikada Camara'nın müdahalesiyle yay çevresinde yerde kalan Anderson Talisca, kazanılan serbest vuruşta topun başına geçti. Sol ayak içiyle vuruşunu yapan Talisca, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve 42. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol, ilk yarının da skorunu belirledi.

Fenerbahçe, Sivasspor'u 3-1 mağlup etti

3 HAFTADIR ATIYOR

Öte yandan Fenerbahçe'nin Süper Lig'de attığı son 6 golün 5'inde Brezilyalı yıldızın imzası var. Bodrum FK ağlarını sarsan Talisca, geçen hafta Trabzonspor karşısında ise oyuna sonrada girerek hat-trick yapmıştı. Gollerine devam eden yıldız futbolcu, Sivasspor'u da boş geçmedi. Ayrıca Talisca, sarı-lacivertlilerin efsane Brezilyalısı Alex de Souza'nın ardından Sivasspor'a frikikten gol atan ilk Fenerbahçeli oldu.

Fenerbahçe, Sivasspor'u 3-1 mağlup etti

TADIC İKİNCİ YARININ BAŞINDA SAHNEDE

Sarı-lacivertliler, ikinci yarıya da adeta golle başladı. Sebastian Szymanski, ceza sahası solundan çizgiye inerek kale sahasına yerden çevirdi. Kaleci Ali Şaşal'dan seken top, Dzeko'nun önünde kaldı. Edin Dzeko, altı pasta bulunan Dusan Tadic'e yerden pasını verdi. Tadic, boş kaleye yaptığı vuruşla topu filelere yolladı ve 47. dakikada takımını 2 farklı üstünlüğe taşıdı.

Fenerbahçe, Sivasspor'u 3-1 mağlup etti

FENERBAHÇE'DEN PENALTI İTİRAZI

Kaerşılaşmanın 54. dakikasında Mert Müldür, Sivasspor ceza sahası içerisinde Charisis ile mücadele ederken yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular, pozisyonun ardından penaltı bekledi ve karşılaşmanın hakemi Yasin Kol'a döndü. Hakem Kol, kararını oyunu devam ettirmekten yana kullandı. VAR hakemi Markus Schmidt de inceleme önerisinde bulunmadı.

Fenerbahçe, Sivasspor'u 3-1 mağlup etti

EFKAN FARKI 1'E İNDİRDİ

Sivassporspor, Tadic'in golünden 10 dakika sonra farkı 1'e indirdi. Eflkan Bekiroğlu, orta alanın solundan topu kaleye doğru sürerek ceza yayının gerilerinden sağ ayak üstüyle harika bir şut attı ve Livakovic'i mağlup ederek farkı 1'e indirmeye başardı. 57. dakikada skor 2-1'e geldi.

Fenerbahçe, Sivasspor'u 3-1 mağlup etti

SİVASSPOR 10 KİŞİ KALDI

Szymanski'nin pasıyla savunma arkasına hareketlenen En Nesyri'yi ceza sahasının hemen dışında Uros Radakovic'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Yasin Kol, bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle Radakovic'e kırmızı kart gösterdi.

BİR KEZ DAHA TADIC ATTI

Dusan Tadic, 90. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve Fenerbahçe'yi 3-1 öne geçiren golü kaydetti. Oğuz Aydın'ın pasıyla ceza yayı gerisinde topla buluşan Tadic, sol ayak içiyle yaptığı sert ve düzgün vuruşta fileleri havalandırmayı başardı. Bu gol, karşılaşmanın da skorunu belirledi.

DOUBLE DOUBLE YAPTI

Dusan Tadic, bu gollerle birlikte Süper Lig'de bu sezon gol ve asist sayısında çift hanelere ulaştı. Lig'de 11 asisti bulunan Sırp yıldız, gol sayısını da 11'a yükselterek double double yaptı.

Fenerbahçe, Sivasspor'u 3-1 mağlup etti

PUAN FARKI 3

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 3-1'lik skorla galip ayrılan taraf Fenerbahçe oldu. Bu sonuçla puanını 71'e yükselten sarı-lacivertliler, bu haftayı da lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde kapattı. Sivasspor ise 31 puanla 16. sırada kaldı. Kanarya, bir sonraki hafta Kayserispor'u konuk edecek. Sivas temsilcisi ise Antalyaspor'u ağırlayacak.

PUAN DURUMU

  • 1- Galatasaray - 29 maç, 74 puan
  • 2- Fenerbahçe - 29 maç, 71 puan
  • 16- Sivasspor - 30 maç, 31 puan
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Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMGk:

Galatasaraylıyız ama gerçek olan şu ki kazmalara para vereceğine Talisca gibi adamlara para vereceksin keşke biz de Hakim Ziyech'i bir şekilde takım da tutsaydık

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Haber YorumlarıZeki Anti:

Yine penaltısız ve kırmızı kartsız geçilmedi fenerin rakibi..

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