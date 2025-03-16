Fenerbahçe-Samsunspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Cihan Aydın yönetecek. Maçın VAR hakemi koltuğunda ise Polonyalı Pawel Raczkowski oturacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Oynadığı son 20 resmi müsabakada tek mağlubiyetini Rangers'a karşı yaşayan Fenerbahçe, bu süreçte 5 beraberlik, 14 galibiyet elde etti. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, ligde ise oynadığı son 11 müsabakada rakiplerine boyun eğmedi. 61 puanla ikinci sırada yer alan sarı-lacivertliler, haftaya 2 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde giriyor. Ligde 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle alan Samsunspor ise topladığı 50 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Ligin ilk yarısında iki takım arasında Samsun'da oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe : Livakovic, Mert Müldür, Skriniar, Djiku, Oğuz, Amrabat, Fred, Kostic, Tadic, Talisca, Dzeko.

Samsunspor: Okan, Zeki, Yunus Emre, Van Drongelen, Bola, Benasser, Celil, Holse, Schindler, Emre, Mouandilmadji.

LİVAKOVIC DÖNDÜ

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, uzun bir aradan sonra ilk 11'e geri döndü. Hırvat eldiven, son olarak 13 Ocak'taki Konyaspor maçında görev yapmıştı.

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ VE KART SINIRIN DAKİLER

Fenerbahçe, Reeder Samsunspor karşısında 4 oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Diego Carlos, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek ve Levent Mercan, zorlu müsabakada forma giyemeyecek. Öte yandan Fenerbahçe'de 3 oyuncu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş, kart görmeleri durumunda Bodrum FK deplasmanında forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

SAMSUNSPOR'UN EKSİKLERİ VE KART SINIRIN DAKİLER

Samsunspor'da sakatlığı devam eden Lubomir Satka maç kadrosunda yer almayacak. Kırmızı-beyazlı takımda Celil Yüksel ve Arbnor Muja da sarı kart cezası sınırında bulunuyor. İki futbolcu kart görmeleri halinde Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

LİGDEKİ 64. RANDEVU

Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig'de 64. kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında daha önce oynanan 63 karşılaşmada sarı-lacivertliler 35, kırmızı-beyazlılar ise 12 galibiyet elde ederken 16 maç eşitlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 110 golüne, Samsunspor 60 golle cevap verdi.

KANARYA, SAMSUNSPOR'A EVİNDE SADECE 2 KEZ KAYBETTİ

Fenerbahçe, Reeder Samsunspor ile sahasında oynadığı 31 müsabakada sadece 2 kez mağlup oldu. Söz konusu 31 maçta rakibini 22 kez yenen sarı-lacivertliler, 7 de beraberlik yaşadı. Fenerbahçe, sahasındaki karşılaşmalarda rakip fileleri 61 kez havalandırırken kalesinde 19 gol gördü.

FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, 1993-94 sezonunda, 1 Mayıs 1994'te İstanbul'da oynanan maçta rakibini 8-1 yenerek lig tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı. Samsunspor ise güçlü rakibini 1985-86 ve 1986-87 sezonlarında üst üste Samsun 19 Mayıs Stadı'ndaki lig maçlarında 4-0 yenerek en farklı galibiyetlerini elde etti.