Fenerbahçe Safiport, yeni antrenörü Marina Maljkovic yönetiminde çalıştı

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenörlüğe getirilen Sırp Marina Maljkovic, sarı-lacivertli takımın başında ilk antrenmanına çıktı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final turunda Çankaya Üniversitesi ile karşılaşacak sarı-lacivertli takım, Maljkovic yönetiminde Metro Enerji Salonu'nda hazırlıklarını sürdürdü.

İlk olarak teknik ve idari kadro ile bir araya gelen Maljkovic, daha sonra basketbolcularla tanışma toplantısı gerçekleştirdi. Antrenmanı kulübün yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş da takip etti.

Antrenmanın ardından Fenerbahçe TV'ye açıklamada bulunan Maljkovic, kaliteli bir kadroya sahip olduklarını ve bunu sahaya yansıtmaları gerektiğini belirterek, "Çok vaktimiz yok. Birkaç idman yapacağız. Çok analiz yapmak gibi bir vaktimiz yok. İyi bir takımımız var. Dolayısıyla burada hemen işe koyulmamız lazım. Bu takımın kalitesiyle ilgili herhangi bir şüphe yok. Çok iyi bir takım." değerlendirmesinde bulundu.