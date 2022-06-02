Fenerbahçe Opet'ten 4 transfer - Haberler

Fenerbahçe Opet'ten 4 transfer Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde 4 oyuncu ile sözleşme imzaladı. Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde 4 oyuncu ile sözleşme imzaladı. Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması dahilinde transferlere başladı. Sarı-lacivertli ekip, orta oyuncular Aslı Kalaç ile Ergül Avcı, Brezilyalı pasör Macris Carneiro ve milli pasör çaprazı Meryem Boz'u kadrosuna dahil ettiğini açıkladı. Ayrıca Fenerbahçe Opet, Rus milli pasör çaprazı Anna Lazareva'nın sözleşmesini de 1 yıl uzattı.Sarı-lacivertli ekipte Naz Aydemir Akyol, Dicle Nur Babat, Tutku Burcu Yüzgenç ve Mina Popovic ile yollar ayrıldı. Demirören Haber Ajansı / Spor OPET PETROLCÜLÜK A.Ş Fenerbahçe voleybol Spor Haberler

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