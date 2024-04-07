Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi dünya basınında

2023 Turkcell Super Kupa finalinde Şanlıurfa'da Galatasaray ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, U19 takımıyla çıktığı maçın 2. dakikası sahadan çekildi. Sarı-lacivertli kulübün protesto dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Şanlıurfa'daki Süper Kupa maçının 1. dakikasında Mauro Icardi'nin attığı gol ile Galatasaray 1-0 öne geçti ve golün ardından A takımı temsilen sahada bulunan Fenerbahçe U19 oyuncuları teknik heyetten gelen talimat ile sahadan çekildi. Bu gelişme üzerine maçın hakemi Volkan Bayarslan maçı tatil etti ve Galatasaraylı oyuncular saha ortasında kutlama yapmaya başladı.

"FUTBOL CAMİASI ŞOKTA"

Sarı-lacivertlilerin Süper Kupa protestosu uluslararası basında manşet oldu. Haber ajansı Reuters, sarı-lacivertli takımın protestosunu, "Fenerbahçe'nin Türkiye Süper Kupa maçında, Galatasaray'ın erken golü sonrasında bir dakika içinde sahadan çekilmesi dikkat çekti. Bu ani karar, futbol camiasında şok etkisi yarattı." ifadeleriyle haberleştirdi.

"FENERBAHÇE SAHADAN ÇEKİLEREK BÜYÜK BİR KAOSA YOL AÇTI"

Birleşik Krallık'ta yayımlanan günlük gazete Daily Express, Süper Kupa maçını, "Fenerbahçe, Galatasaray ile oynanan kupa finalinde maçın başlamasından sadece bir dakika sonra sahadan çekilerek büyük bir kaosa yol açtı. Bu karar, futbolseverler arasında şaşkınlık ve hayal kırıklığı yarattı." şeklinde yorumladı.

Daily Star, okuyucularına Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesini "Fenerbahce genç takımı Süper Kupa maçında Galatasaray'a karşı 1 dakika sonra sahayı terk etti." şeklinde duyurdu.

"ANİ KARAR FUTBOL DÜNYASINDA BÜYÜK ŞAŞKINLIK YARATTI"

The Sun, maç ile ilgili haberinde, "Türkiye Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, rakibi Galatasaray karşısında sadece iki dakika sonra sahadan çekilerek maçı kaybetti. Bu ani karar, futbol dünyasında büyük şaşkınlık yarattı." ifadelerine yer verdi.

Sport Bible, "Fenerbahçe oyuncuları, kupa finalinde Galatasaray'ın erken golü sonrasında sahayı terk ederek maçın devamını reddetti. Bu karar, futbolseverler arasında tartışmalara neden oldu." ifadeleriyle haberi manşetine taşıdı.

Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesini manşete taşıyan Marca, "Türkiye'de skandal: Fenerbahçe protesto için bir dakika sonra Süper Kupa'dan çekildi." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE BÜYÜK BİR SÜRPRİZE İMZA ATTI"

İngiltere'nin köklü gazetelerinden The Independent, "Genç oyuncularla sahaya çıkan Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı oynanan Süper Kupa maçında, maçın başlamasından bir dakika sonra sahadan çekilerek büyük bir sürprize imza attı. Bu karar, futbolseverler arasında büyük tartışmalara neden oldu." ifadelerine yer verdi.

Mirror gazetesi ise "Galatasaray, Fenerbahçe'nin U19'larla maça başlayıp sahayı terk etmesinden bir dakika sonra Türkiye Süper Kupa'yı kazandı" yazdı.

Brezilya'nın ünlü spor haberleri sitesi Lance, Süper Kupa maçını, "Fenerbahçe, bir klasik olan Galatasaray derbisinde protesto için sahayı terk etti." ifadeleriyle manşetine taşıdı.