Fenerbahçe'nin lig tarihindeki performansı
Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında iç sahada oynayacağı Corendon Alanyaspor müsabakası ertelenen Fenerbahçe, lige 2. haftada Göztepe deplasmanında başlayacak. Sarı-lacivertliler aralıksız yer aldığı ligde 68'inci sezonuna çıkacak.
Fenerbahçe; Beşiktaş ve Galatasaray gibi ligde bütün sezonlarda yer alırken, sonuncusu 2013-2014'te olmak üzere 19 kez şampiyonluk yaşadı.
Lig tarihinde toplam 2 bin 232 maçta boy gösteren sarı-lacivertliler, 1288 galibiyet elde ederken, 370 yenilgi yaşadı, 4 bin 34 gol atıp, kalesinde 1976 gol gördü.
Ligdeki en kötü derecesi 10'unculuk olan Fenerbahçe, en farklı galibiyetlerini 8-1'le Samsunspor ile Kayserispor, 7-0'la da Denizlispor (2 kez), Kardemir Karabükspor, Şekerspor, Kayserispor ve Hacettepe karşısında aldı. Sarı-lacivertli ekip, en farklı yenilgilerini ise 6-1'le Aydınspor, 5-0'la da Galatasaray karşısında yaşadı.
Fenerbahçe'nin "en"leri
Sarı-lacivertli takımın lig tarihindeki "en"leri şöyle:
En iyi derecesi: Şampiyon (19 kez). 1959, 1960-1961, 1963-1964, 1964-1965, 1967-1968, 1969-1970, 1973-1974, 1974-1975, 1977-1978, 1982-1983, 1984-1985, 1988-1989, 1995-1996, 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007, 2010-2011, 2013-2014.
En kötü derecesi: 10'unculuk (1980-1981).
En iyi sezonu: 1988-1989 (Şampiyon)
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|36
|29
|6
|1
|103
|27
|93
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|30
|9
|11
|10
|31
|27
|29
En az maç kazandığı sezon: 1980-1981 (30 maçta 9 galibiyet).
En çok berabere kaldığı sezon: 1985-1986 (36 maçta 16 beraberlik).
En az berabere kaldığı sezon: 2004-2005 (34 maçta 2 beraberlik), 1991-1992 (30 maçta 2 beraberlik).
En az yenildiği sezon: 2023-2024 (38 maçta 1 yenilgi), 1988-1989 (36 maçta 1 yenilgi), 1964-1965 (30 maçta 1 yenilgi).
En çok yenildiği sezon: 1987-1988 (38 maçta 13 yenilgi).
En çok gol attığı sezon: 1988-1989 (36 maçta 103 gol).
En az gol attığı sezon: 1969-1970, 1976-1977, 1979-1980, 1980-1981 (30 maçta 31 gol).
En az gol yediği sezon: 1969-1970 (30 maçta 6 gol).
En çok gol yediği sezon: 1990-1991 (30 maçta 53 gol).
En farklı galibiyeti: 8-1 Samsunspor (1993-1994), 8-1 Kayserispor (1994-1995), 7-0 Denizlispor (1984-1985 ve 1996-1997), 7-0 Kayserispor (2004-2005), 7-0 Hacettepe (2008-2009), 7-0 Kardemir Karabükspor (2017-2018).
En farklı yenilgisi: 6-1 Aydınspor (1990-1991), 5-0 Galatasaray (1960-1961).
En gollü maçı: 8-4 Gaziantepspor (1991-1992).
En iyi gol averajı: 1988-1989 (artı 76) (103-27).
En kötü gol averajı: 1990-1991 (sıfır) (53-53), 2018-2019 (sıfır) (44-44).
Sezonlara göre performansı
Fenerbahçe'nin, ligde geride kalan 67 sezondaki performansı şöyle:
|Sezon
|Derecesi
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Puan
|1959
|Şampiyon
|16
|13
|2
|1
|33
|8
|28
|1959-60
|2.
|38
|27
|6
|5
|88
|38
|60
|1960-61
|Şampiyon
|38
|26
|9
|3
|81
|29
|61
|1961-62
|2.
|38
|23
|7
|8
|64
|30
|53
|1962-63
|3.
|42
|24
|12
|2
|73
|28
|60
|1963-64
|Şampiyon
|34
|21
|11
|2
|55
|14
|53
|1964-65
|Şampiyon
|30
|18
|11
|1
|52
|13
|47
|1965-66
|4.
|30
|10
|12
|8
|32
|25
|32
|1966-67
|2.
|32
|17
|9
|6
|37
|20
|43
|1967-68
|Şampiyon
|32
|19
|11
|2
|38
|12
|49
|1968-69
|4.
|30
|13
|9
|8
|34
|25
|35
|1969-70
|Şampiyon
|30
|17
|10
|3
|31
|6
|44
|1970-71
|2.
|30
|14
|13
|3
|43
|23
|41
|1971-72
|3.
|30
|14
|11
|5
|37
|21
|39
|1972-73
|2.
|30
|16
|10
|4
|42
|17
|42
|1973-74
|Şampiyon
|30
|15
|13
|2
|39
|15
|43
|1974-75
|Şampiyon
|30
|15
|13
|2
|43
|18
|43
|1975-76
|2.
|30
|14
|12
|4
|40
|18
|40
|1976-77
|2.
|30
|12
|15
|3
|31
|17
|39
|1977-78
|Şampiyon
|30
|17
|8
|5
|48
|24
|42
|1978-79
|3.
|30
|15
|8
|7
|41
|23
|38
|1979-80
|2.
|30
|12
|11
|7
|31
|27
|35
|1980-81
|10.
|30
|9
|11
|10
|31
|27
|29
|1981-82
|3.
|32
|15
|11
|6
|48
|26
|41
|1982-83
|Şampiyon
|34
|18
|13
|3
|43
|20
|49
|1983-84
|2.
|34
|17
|11
|6
|46
|24
|45
|1984-85
|Şampiyon
|34
|18
|14
|2
|65
|25
|50
|1985-86
|5.
|36
|13
|16
|7
|40
|32
|42
|1986-87
|5.
|36
|13
|13
|10
|49
|39
|39
|1987-88
|8.
|38
|15
|10
|13
|45
|43
|55
|1988-89
|Şampiyon
|36
|29
|6
|1
|103
|27
|93
|1989-90
|2.
|34
|22
|4
|8
|70
|38
|70
|1990-91
|5.
|30
|12
|8
|10
|53
|53
|44
|1991-92
|2.
|30
|23
|2
|5
|81
|35
|71
|1992-93
|5.
|30
|18
|4
|8
|75
|41
|58
|1993-94
|2.
|30
|21
|6
|3
|69
|26
|69
|1994-95
|4.
|34
|20
|7
|7
|78
|35
|67
|1995-96
|Şampiyon
|34
|26
|6
|2
|68
|19
|84
|1996-97
|3.
|34
|22
|7
|5
|79
|25
|73
|1997-98
|2.
|34
|21
|8
|5
|61
|25
|71
|1998-99
|3.
|34
|22
|6
|6
|84
|29
|72
|1999-00
|4.
|34
|17
|10
|7
|59
|44
|61
|2000-01
|Şampiyon
|34
|24
|4
|6
|82
|39
|76
|2001-02
|2.
|34
|24
|3
|7
|70
|31
|75
|2002-03
|6.
|34
|13
|12
|9
|55
|41
|51
|2003-04
|Şampiyon
|34
|23
|7
|4
|82
|41
|76
|2004-05
|Şampiyon
|34
|26
|2
|6
|77
|24
|80
|2005-06
|2.
|34
|25
|6
|3
|90
|34
|81
|2006-07
|Şampiyon
|34
|20
|10
|4
|65
|31
|70
|2007-08
|2.
|34
|22
|7
|5
|72
|37
|73
|2008-09
|4.
|34
|18
|7
|9
|60
|36
|61
|2009-10
|2.
|34
|23
|5
|6
|61
|28
|74
|2010-11
|Şampiyon
|34
|26
|4
|4
|84
|34
|82
|2011-12
|2.
|40
|24
|9
|7
|70
|38
|81
|2012-13
|2.
|34
|18
|7
|9
|56
|39
|61
|2013-14
|Şampiyon
|34
|23
|5
|6
|74
|33
|74
|2014-15
|2.
|34
|22
|8
|4
|60
|29
|74
|2015-16
|2.
|34
|22
|8
|4
|60
|27
|74
|2016-17
|3.
|34
|18
|10
|6
|60
|32
|64
|2017-18
|2.
|34
|21
|9
|4
|78
|36
|72
|2018-19
|6.
|34
|11
|13
|10
|44
|44
|46
|2019-20
|7.
|34
|15
|8
|11
|58
|46
|53
|2020-21
|3.
|40
|25
|7
|8
|72
|41
|82
|2021-22
|2.
|38
|21
|10
|7
|73
|38
|73
|2022-23
|2.
|36
|25
|5
|6
|87
|42
|80
|2023-24
|2.
|38
|31
|6
|1
|99
|31
|99
|2024-25
|2.
|36
|26
|6
|4
|90
|39
|84