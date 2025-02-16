Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de rakibini 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki kritik Galatasaray derbisi öncesinde hata yapmadı.

BURAK KAPACAK 566 GÜN SONRA GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçının kadrosuna dahil edilen Burak Kapacak, sarı-lacivertli ekipte 566 gün sonra kadroda yer aldı. 1 Ağustos 2024'te UEFA Konferans Ligi elemelerindeki Zimbru deplasmanında forma giyen Burak Kapacak, daha sonra Sivasspor'a transfer olmuştu. Sivasspor'da forma giydiği geçen sezonun son bölümünde yaşadığı sakatlık sebebiyle bu sezon ligin ilk bölümünde forma giyemeyen Burak Kapacak, Kasımpaşa maçıyla bu sezon ilk kez kadroya dahil edildi.

MERT HAKAN LİGDE "DALYA" DEDİ

Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, ligde dalya dedi. Mert Hakan, Kasımpaşa karşılaşmasıyla bu sezon ligde 3. kez ilk 11'de şans buldu. Deneyimli orta saha, Kasımpaşa maçıyla birlikte Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'deki 100. maçına çıktı. 30 yaşındaki futbolcu, 82. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.

İLK GOL EN-NESYRI'DEN

Karşılaşmada ilk gol 21. dakikada Fenerbahçe'den geldi. Son haftaların formda golcüsü Youssef En-Nesyri, bu maçta da fileleri havalandırmayı başardı. Fred'in savunma arkasına attığı pasta araya girmek isteyen Opoku'nun müdahalesi yetersiz kaldı. Kasımpaşa savunmasında yapılan hatayı değerlendiren En-Nesyri, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü attı ve takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skorunu belirledi.

OĞUZ FARKI 2'YE ÇIKARDI

Fenerbahçe, 52. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Tadic'in sol kanattan çevirdiği ortada topu kazanan Kasımpaşa'ya karşılık Fenerbahçe'nin presinde top Mert Müldür'de kaldı. Mert'in pasında Oğuz Aydın'ın sağ çaprazdan yaptığı plase vuruş uzak köşede ağlarla buluştu ve skor 2-0'a geldi.

FALL, KASIMPAŞA'YI UMUTLANDIRDI

İkinci yarıda daha net pozisyonlar yakalayan Kasımpaşa, 62. dakikada golü buldu. Winck'in sağ çaprazdan kestiği ortada Fall'un kafa vuruşunda top uzak köşede ağlarla buluştu ve fark 1'e indi.

EN-NESYRI YİNE SAHNEDE

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü, 71. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Dzeko'nun sol içten attığı ara pasında topla buluşan En-Nesyri, topu kalecinin üstünden aşırttı. Çizgide müdahale gelse de topun çizgiyi geçtiği tespit edildi ve gol geçerli sayıldı. Bu golle birlikte skor 3-1' oldu. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca sahadan galip ayrılan taraf Fenerbahçe oldu.

KARİYERİNDE İLK KEZ 4 MAÇ ÜST ÜSTE GOL ATTI

Faslı golcü, bu golüyle birlikte Süper Lig'deki 15. golünü ağlara gönderdi. En-Nesyri, bu gollerin 10'unu 2025 yılında attı. Ligdeki son 8 maçta 12 kez gol sevinci yaşayan deneyimli forvet, 4 maç üst üste gol atarak kariyerinin en uzun serisini yakaladı. 1 de asisti bulunan golcü futbolcu, Kasımpaşa'dan önce; Adana Demirspor (2), Göztepe (2) ve Rizespor maçlarında ağları havalandırmıştı.

SIRADAKİ RAKİP GALATASARAY

Kasımpaşa galibiyetiyle birlikte Süper Lig'de arka arkaya yedinci kez kazanan Fenerbahçe, ligde 57 puana yükseldi. Süper Lig'deki üç maçlık galibiyet serisi sona eren Kasımpaşa, 31 puanda kaldı. Süper Lig'in bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanına konuk olacak. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak. Fenerbahçe, hafta arasında ise UEFA Avrupa Ligi play-off maçında Anderlecht'e konuk olacak. Kasımpaşa, ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor deplasmanına gidecek.