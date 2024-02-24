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Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü

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Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek son 9 maçta rakibine karşı galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, bu seriyi ligde 7 maça taşıdı ve toplamda 30 gol attı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek rakibine karşı oynadığı son 9 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Mert Hakan Yandaş ve Michy Batshuayi'nin golleriyle 3 puana uzandı. Bu sezonun ilk yarısında rakibini deplasmanda 2-0 yenen Fenerbahçe, bugünkü galibiyetle birlikte bu seriyi ligde 7 maça taşıdı. 2020-2021 sezonu Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda mavi-beyazlılara üstünlük kuran Fenerbahçe, İstanbul ekibine karşı 9 maçlık galibiyet serisi elde ederken, bu süreçte 30 gol üretti.

Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi son olarak Haziran 2020'de sahasında 2-0 mağlup etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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