Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

Süper Lig'de 3. Hafta erteleme maçları ile 5. ve 6. hafta programları belli oldu. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 21 Eylül Cumartesi günü 20.00'de oynanacak.

DEV DERBİ 21 EYLÜL'DE

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 3 hafta maçlarıyla birlikte 5. ve 6. haftaların maç programını açıkladı. 6. haftadaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 21 Eylül'de oynanacak.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ DERBİSİ 15 EYLÜL'DE

Galatasaray'ın Avrupa maçı sebebiyle ertelenen Gaziantep FK maçı 17 Eylül Salı günü oynanacak. 5. haftada oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş müsabakası ise 15 Eylül Pazar günü yapılacak.

TFF'den yapılan açıklamada, "Kulüplerimizin seyahat ve konaklama planlarını daha sağlıklı yapabilmesi adına, ilk olarak 3. hafta erteleme müsabakaları ile 5. ve 6. hafta müsabaka programları ilan edilmiştir. İlk yarının sonuna kadar oynanacak olacak müsabakalara ilişkin program ise önümüzdeki hafta ilan edilecektir.

Bilindiği üzere, UEFA kulüp müsabakalarında mücadele eden Galatasaray, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir FK kulüplerimizin, play-off müsabakalarının oynanacağı maçların arasında bulunan Trendyol Süper Lig 3. hafta müsabakaları 16.08.2024 tarihinde ertelenmiştir. Müsabakaların oynatılacağı taslak tarihler, kulüplerimizin erteleme tarihinde mücadele ettiği turnuvalara göre ilan edilmiştir. Takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olmasından dolayı sezon planlamasına göre uygun olan 17-18-19 Eylül 2024 tarihlerinde müsabakaların oynatılmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.