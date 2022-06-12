Fenerbahçe'de yeni dönem yarın start atacak - Haberler

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna oturan Jorge Jesus, yeni sezon hazırlıklarını başlatıyor. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yarın bir araya gelecek sarı-lacivertliler, hazırlıklarına başlayacak.

Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jorge Jesus ve yardımcıları yarın Samandıra'da mesaiye başlayacak. Sarı-lacivertlilerde yapılacak sağlık kontrolleri ile start verilecekken yeni sezon hazırlıklarının ilk etabı da Samandıra'da yapılacak. Kolları sıvayan ve takımdaki durumu yakından analiz etmeye başlayan Jesus, kadro şişkinliği ile de yakından ilgilenerek takımdan ayrılması gerekecek isimleri netleştirecek. Portekizli teknik adam sonrasında ise takımda istediği isimlere yoğunlaşacak.

A Milli Futbol Takımı'nda Burak Yılmaz'ın vedasının ardından Serdar Dursun, rakip filelere gol oyup yağdı. Milli forma ile çıktığı 7 maçta 7 gol kaydeden Serdar Dursun, Uluslar Ligi'nde ise toplamda 4 gol kaydetti. Serdar Dursun, Haaland ve Bakasetas'ı geride bırakarak zirveye yerleşti.