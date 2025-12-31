Fenerbahçe'de 2025 yılı böyle geçti

Fenerbahçe futbol A takımı 2025 yılında da şampiyonluk hasretini sonlandıramazken, Şampiyonlar Ligi'ne katılınamaması sonrası ise teknik direktör değişikliğine gidildi. Eylül ayında gerçekleşen seçimli genel kurulda Sadettin Saran başkan seçilirken, sarı-lacivertlilerin erkek basketbol takımı da 1'i Euroleague olmak üzere 4 kupa zaferi yaşandı.

Fenerbahçe Kulübü'nde 2025 yılının en öne çıkan olaylarından biri gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa Sadettin Saran'ın seçilmesi oldu. Futbol A takımı 2025 yılını kupasız kapatırken, Avrupa kupalarında ise Şampiyonlar Ligi hasreti sürdü. Fenerbahçe Erkekler Basketbol Takımı yılı 4 kupayla kapatırken, kadınlarda ise üst üste 7. kez şampiyonluk elde edildi.

2025 yılında 58 maça çıktı

Fenerbahçe futbol A takımı, 2025 yılında Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde toplam 58 maç oynadı. Bu mücadelelerde sarı-lacivertliler 35 galibiyet alırken, 8 kez mağlup oldu. 15 karşılaşma ise berabere sona erdi.

Yılı ikinci tamamladı

Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda 17 haftada 11 galibiyet, 6 beraberlikle 39 puan topladı. Ligin ilk yarısını namağlup bitiren Fenerbahçe, rakip filelere 39 gol gönderirken, kalesinde 14 gol gördü. Lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde olan Fenerbahçe, 2025 yılını ikinci tamamladı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray ile birlikte ligin en fazla gol atan takımı konumunda yer alıyor.

Yeni başkan Sadettin Saran

Sarı-lacivertli camiada eylül ayında seçim gündemi yaşandı. 20-21 Eylül tarihlerinde yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa Sadettin Saran seçildi. Kongrede 24 bin 732 üye oy kullanırken, bu oyların 24 bin 393'ü geçerli sayıldı. Saran, 12 bin 325 oy alarak başkanlık koltuğuna otururken, Ali Koç 12 bin 68 oyda kaldı. Bu sonuçla birlikte Ali Koç'un 7 yıllık başkanlık dönemi sona erdi.

Jose Mourinho ile yollar ayrıldı

Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'deki 2. sezonu kısa sürdü. Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda 84 puanla 2. olan Mourinho, yeni sezonda ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off aşamasında veda edilmesi sonrası görevine veda etti. Süper Lig'de de 2 maça çıkan ve bu süreçte 1 galibiyet, 1 beraberlik alan Portekizli teknik adamla Benfica deplasmanı sonrası 29 Ağustos'ta yollar ayrıldı.

Tedesco ligde mağlup olmadı

Eylül ayında sarı-lacivertliler ile sözleşme imzalayan Teknik Direktör Domenico Tedesco, Süper Lig'de 14 maça çıktı. İlk maçında Trabzonspor'a karşı 1-0'lık galibiyet elde eden Tedesco, bu süreçte 9 galibiyet, 5 beraberlik aldı. İtalyan teknik adam, ligde 2.29 puan ortalaması yakalarken, takımın hücum yönünü de geliştirdi ve bir kez 5, üç kez de 4 gollü galibiyet elde etti.

18 maçlık yenilmezlik serisi

Fenerbahçe, yeni yılın ilk aylarında Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde başarılı grafik sergileyerek, yenilmezlik serisi yakaladı. Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takım, bu süreçte lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi'nde oynadığı 18 maçta 13 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Kupada 3 karşılaşmada 9 puan toplayan Kanarya, grubunu lider tamamladı. Fenerbahçe'nin bu serisi 6 Mart'ta Kadıköy'de oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı olan Rangers karşısında (1-3) sona erdi.

Avrupa'da çeyrek finalin kapısından döndü

2024 yılında UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final oynayan Fenerbahçe, bir sonraki yıl ise kulüpler düzeyindeki 2 numaralı kupa olan Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kadar yükseldi. UEFA Avrupa Ligi 2024-2025 sezonunda ilk kez uygulanan lig aşamasında 10 puan toplayarak play-off turuna adını yazdıran sarı-lacivertliler, bu turda lig aşamasını 10. sırada tamamlayan Belçika'nın Anderlecht takımını 3-0 ve 2-2'lik skorlarla eledi. Mart ayında İskoç ekibi Rangers ile 2 maç yapan Fenerbahçe, evinde 2 farklı kaybetmesinin ardından rövanşta 2-0'lık üstünlük sağlayarak turu uzatmalara taşıdı. Seri penaltı atışlarında rakibine kaybeden Fenerbahçe, turnuvaya veda etti.

Sarı-lacivertliler bu sezon ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından Avrupa Ligi'nde 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Ligde 11 puanla 12. sırada olan Fenerbahçe, kalan haftalarda Aston Villa ve FCSB ile oynayacak.

Kulüp tarihinin en pahalı transferi; Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçe, ocak ayı ve sezon sonunda toplam 14 futbolcuyla kadrosunu güçlendirdi. Slovak stoper Milan Skriniar, ilk etapta kiralık olarak takıma dahil olurken, daha sonra tecrübeli futbolcunun bonservisi Paris Saint-Germain'den alındı. Diego Carlos ve Anderson Talisca da kış döneminde takıma dahil olurken, Ognjen Mimovic de imza atmasının ardından Zenit'e kiralandı.

Sarı-lacivertliler kulüp tarihinin en pahalı transferini yaz transfer döneminde yaptı. Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, 22.5 milyon Euro bedelle transfer edildi. Kaleci Ederson ve Marco Asensio gibi önemli yıldızları da kadrosuna katan Fenerbahçe'de Dorgeles Nene, Archie Brown, Nelson Semedo, Tarık Çetin, Abdou Aziz Fall, Jhon Duran (kiralık) ve Edson Alvarez (kiralık) de sarı-lacivertlilerle sözleşme imzaladı.

Youssef En-Nesyri'den 2025 yılında 29 gol

Faslı forvet Youssef En-Nesyri, geçtiğimiz sezonu 30 golle kapatırken, bu sezon da 8 gol kaydetti. En-Nesyri, 2025 takvim yılında Süper Lig'de 21 gole imza atarken, Avrupa kupaları ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 4'er kez gol sevinci yaşadı. 28 yaşındaki forvet en verimli dönemini yılın ilk 2 ayında yaşadı ve bu süreçte 14 maçta 17 kez fileleri havalandırdı.

Talisca, 2 kez hat-trick yaptı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, devre arasında geldiği sarı-lacivertlilere attığı gollerle önemli katkı sağladı. Ligde sezonu 9 golle tamamlayan Talisca, kupada da 3 gole imza attı. Brezilyalı futbolcu, bu sezon da Süper Lig'de 9 gol atarken, Avrupa kupalarında 5 kez gol sevinci yaşadı. Talisca, 14 golle bu sezon sarı-lacivertlilerin en golcü ismi konumunda yer alıyor. Deneyimli oyuncu 6 Nisan'da Kadıköy'de Trabzonspor'a karşı oynadıkları müsabakada Fenerbahçe formasıyla ilk kez hat-trick yaptı. Talisca, 11 Aralık'ta Norveç ekibi Brann deplasmanında da 3 gol atarak 4-0'lık galibiyette önemli rol oynadı ve bu kez Avrupa kupalarında hat-trick yaparak bu başarıyı elde eti.

Erkek basketbol takımı yılı 4 kupayla tamamladı

Sarunas Jasikevicius'un başantrenörlüğünü yaptığı Fenerbahçe Beko, Euroleague'de 2017 yılının ardından ikinci kez adını zirveye yazdırdı. Euroleague çeyrek finalinde Paris Basketbol'u 3-0'la geçerek Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Final Four'a katılım sağlayan sarı-lacivertliler, Panathinaikos'u da mağlup etti ve Monaco ile finalde karşılaştı. Fransız ekibine karşı parkeden 81-70 galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, 2. kez bu kupayı İstanbul'a getirdi. Sarı-lacivertliler, şubat ayında Beşiktaş'ı mağlup ederek Türkiye Kupası'nı kazanırken, Basketbol Süper Ligi play-off finalinde de yine siyah-beyazlılara karşı mücadele etti. Jasikevicius'un öğrencileri final serisini 4-1 önde tamamlayarak şampiyonluğunu ilan etti. Ligde 12. kez mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, 24 Eylül tarihinde Beşiktaş ile bu kez 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşılaştı ve bu mücadeleyi de 85-83 kazanarak kupaya uzandı.

Kadınlar üst üste 7. kez şampiyon

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finalinde ÇBK Mersin'e karşı seriyi 3-0'a getirerek 2024-2025 sezonunu şampiyonlukla tamamladı. Sarı-lacivertliler, üst üste 7, toplamda 19. şampiyonluğunu kazandı. Sezonu 3 kupayla kapatan Fenerbahçeli kadınlar, 3 Aralık tarihinde ÇBK Mersin ile 30. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında karşı karşıya gelirken, müsabakadan 104-77 galip ayrılarak 14. kez kupayı müzesine götürdü. Kadınlar Euroleague'de üst üste 2 şampiyonluk yaşayan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon Avrupa üçüncüsü oldu. İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenen 6'lı final organizasyonunda Çekya ekibi ZVVZ USK Prag takımına kaybeden Fenerbahçe, üçüncülük mücadelesinde Valencia Basket'i yenmeyi başardı.

Kupa Voley'de hem kadın hem erkeklerde şampiyon

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, AXA Sigorta Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yendi ve 5. kez bu kupayı kazandı. Kanarya, Sultanlar Ligi'nde ise play-off final serisinde V.Bank'a kaybetti ve ligi 2. tamamladı. Yeni sezon öncesi kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren sarı-lacivertliler, 2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında V.Bank'a karşı 2-0 geriden gelerek 3-2'lük üstünlük kurdu ve zafere ulaştı.

Fenerbahçe, Efeler Ligi'nde ise 3-4 etabında Arkas'ı mağlup ederek 3. bitirdi. AXA Sigorta Kupa Voley'de Halkbank'ı 3-0'la geçen sarı-lacivertliler kupayı müzesine götürdü ve Türkiye'yi CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazandı.

Sarı-lacivertli takım, AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda ise Ziraat Bankkart'a 3-1 mağlup oldu. - İSTANBUL