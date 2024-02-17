Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u mağlup ederek İstanbul'a döndü

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında aldığı galibiyetle beraber İstanbul'a doğru yola çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe, aldıkları 3 puanın ardından İstanbul'a yola çıkmak için Rize-Artvin Havalimanı'na doğru yola çıktı. Otobüs ile havalimanına giden sarı-lacivertliler taraftarlar tarafından coşku ile karşılandı. Futbolcular ile taraftarlar fotoğraf ve formalarına imza attırdı. Uçağa binen Fenerbahçe ekibi İstanbul'a doğru yola çıktı. - RİZE