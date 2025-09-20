Fenerbahçe Başkanını Seçiyor... Genel Kurul Gergin Başladı

Haber-Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL)- Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nun birinci günü tamamlandı. Gergin anların yaşandığı kongrede konuşan başkan adayı Sadettin Saran, mevcut başkan Ali Koç'un seçim stratejisinin paraya dayalı olduğunu belirterek, "Bu camia kimin ne kadar para verdiğini değil bu parayla nasıl gelecek kurulduğunu sorgular. Para tek başına çözüm olsaydı şampiyonluk hasreti yaşamıyor olurduk" dedi. Ali Koç ise "Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız. Bunu yaparken de yapıyı, trolleri, karanlık elleri, Fenerbahçe'ye saldırmayı bir rant kapısı haline getirenleri vura vura kıra kıra şampiyon olacağız. Olmazsak da mayıstan sonra hesaplaşırız. Artık karar sizlerin" diye konuştu.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde mevcut Başkan Ali Koç ile başkan adayı Sadettin Saran'ın yarıştığı Olağanüstü Seçimli Genel Kurul, Chobani Stadı'nda bugün toplandı. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyesi Fethi Pekin'in konuşmasıyla başladı. Yapılan oylama sonrasında kongrenin Divan Başkanlığı'na Şekip Mosturoğlu seçildi.?Üyelere teşekkür eden Mosturoğlu, gündemi oya sundu. Kongre gündemi, oy birliğiyle kabul edildi.

Fenerbahçe'nin borcu 21 milyar 526 milyon TL

Fenerbahçe Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, 1 Mart 2024 -31 Mayıs 2024 ve 1 Haziran 2024 -31 Mayıs 2025 dönemlerine ilişkin mali tablolar hakkında bilgi verdi. Vodina, Fenerbahçe'nin toplam borcunun 31 Mayıs 2025 itibarıyla 21 milyar 526 milyon TL olduğunu söyledi.?

Kongrede gerginlik çıktı

Kongre üyesi İrfan Coşkun'un konuşması sırasında tribünlerde yar alan üyeler arasında gerginlik çıktı. Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu, gerginlik üzerine konuşmalara ara verdi. Gerginlik yatıştıktan sonra konuşmalar kaldığı yerden devam etti.

Ali Koç ve yönetimi mali yönden ibra edildi

Kongre üyeleri, faaliyet ve denetim raporlarının okunmasının ardından konuşmalarını yaptı. Konuşmaların ardından 1 Mart 2024 -31 Mayıs 2024 ve 1 Haziran 2024 -31 Mayıs 2025 tarihlerini kapsayan dönemler ayrı ayrı Genel Kurul'un ibrasına sunuldu. Kongre üyeleri, yapılan oylamalarla Başkan Ali Koç ve Yönetim Kurulu'nu mali ve idari yönden oy çokluyğuyla ibra etti.

"Rakip olunca mı hain oldum?"

Kongrede konuşan Saadettin Saran, mevcut yönetim lehine konuşma yapanlara dikkat çekerek, "Kendilerine yapanlara katkı yapmak isterim. Bundan 1,5 yıl önce sizin lehinize çekildiğimde dünyanın en kıymetli adamıydım. Hain değildim. Hatta bana yöneticilik teklif ettiniz, hayat boyu minnettar olacağınızı söylediniz. Rakip olunca mı hain oldum" dedi.

"Kendime ve sizlere söz verdiğim için bu yola çıktım"

Saran, tarihi bir seçime gidildiğini belirterek, "Fenerbahçe düşmanlığı değil kardeşliği büyütmek zorundadır. Bizler farklı düşünebiliriz ama aynı renklere tutkuyla bağlıyız. Sandıklardan benim ve ekibimin adı çıkarsa, tüm Fenerbahçelilerin huzurunda söz veriyorum, başkanları, efsaneleri tek bir cephe haline getirmek için, yarınlara yürümek için elimden geleni sonuna kadar yapacağım. Ben Fenerbahçe'nin yarınları için başkanlıkta bayrak değişim olması gerektiği için aday oldum. Kendime ve sizlere söz verdiğim için bu yola çıktım" diye konuştu.

"Umutsuzluğa daha fazla izin vermemek için buradayım"

Fenerbahçe camiasının en büyük gücünün asla umudunu kaybetmemesi olduğunu ifade eden Saran, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır'. İşte biz Fenerbahçeliler hiç umutsuz olmadık. Tarihimiz yeniden ayağa kalktığımız durumlarla doludur. Ben umutsuzluğa daha fazla izin vermemek için buradayım. Allah'ın izniyle seçimi kazanırsam günü geldiğinde bayrak değişimini en doğru ve en iyi şekilde yapacağıma namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum" diye konuştu.

"Ali Bey'in seçim stratejisi paraya dayalı"

Sadettin Saran, Ali Koç'un Fenerbahçe için önemli ve kıymetli işler yaptığını belirterek şöyle konuştu:

"Bugüne kadar kulübümüze verdiği maddi destekleri inkar etmek haksızlık olur. Cebinden verdiği para dışında gelir yaratacak projelere, sponsorluklara imza attı. Ancak Fenerbahçe'nin kaderi, bir kişinin verdiği paraya indirgenemez. Seçim stratejisini sadece para üzerine kurdular. Borçlardan korkuyormuş gibi algı yarattılar. Tablolar ne kadar kötü olursa olsun bu camia borçtan korkmadı. Bu camia kimin ne kadar para verdiğini değil bu parayla nasıl gelecek kurulduğunu sorgular. Para tek başına çözüm olsaydı şampiyonluk hasreti yaşamıyor olurduk. Ali Bey'in seçim stratejisi paraya dayalı. İnanıyorum ki, bu kulübün milyonlarını yöneten başkanının paradan daha önemli mirası olmalı. Camiasını birleştirmek, bu kutsal kulübü doğru yönetmek, futbolda şampiyonluk getirmek. Bu camianın en büyük beklentisi, hedefi şampiyonluktur."

"7 yıldır şampiyon olamayan yönetimden şampiyonluk beklemeye macera derim"

Saraç, 7 yılda 11 hoca değiştirip 100'ün üzerinde transfer yapıldığını söyleyerek, "3 Temmuz'u bahane etmeyeceğiz dediniz. Her fırsatta camiayı ayrıştırmak için bunu yaptınız. 2024'te Trabzon'da alınan tarihi zaferin ardından 2 Nisan'da tam burada 20 bini aşkın kongre üyemizin iradesini hiçe sayarak tersine karar verdiniz. Ortak akıl dediniz, Fenerbahçe için kafa yoran kimseyi dinlemediniz. En ufak eleştiride herkesi düşman ilan ettiniz. Camiaya hesap vereceğim deyip kendi sözünüzden bile korktunuz. Yıllardır yapı yapı diyerek şampiyonluğa yürüyen takımı 'siz olamazsınız' diye inandırdınız. Bilin ki bu takım sizin seçtiğiniz hocalar ve futbolcular yüzünden değil... Fenerbahçe için yola çıkan insanlara yeni macera diyorsunuz. Ben demem. Ben neye macera derim biliyor musunuz, 7 yıldır şampiyon olamayan yönetimden şampiyonluk beklemeye macera derim" ifadelerini kullandı.

Ali Koç ise yarınki seçimin herhangi bir seçim değil Fenerbahçe'nin yarınlarına sahip çıkma seçimi olduğunu belirterek, "Sadettin Bey'in sözlerine şunu ekliyorum: Sil baştan belirsiz bir maceraya mı atılacağız, sabırla verilen mücadelenin meyvesini mi toplayacağız? Yarın bunun kararını vereceğiz" dedi.

"Ne kadar popülist olduğunuzun farkında değilsiniz"

Fenerbahçe için mücadeleden korkmadıklarını söyleyen Koç, "Fenerbahçe'yi ileri taşıyacak, Fenerbahçe'yi her anlamda şampiyon yapacak yönetim bizdedir. Zira, biraz evvel 11. 12. 13. maddelerin reddedilmesi, yarın kim başkan seçilecekse önünü kapamıştır. Sadettin Bey'i aradım, öyle söyledim, 'Ne yapayım' dedi. 'Siz destekleyin' dedim. Bu madde 6 ayrı genel kurulda gündem maddesi olmuştur. Ne hikmetse birileri tarafından bunun korkulacak, zarar verecek maddeler olarak tanımlanması akıl alacak iş değildir. Siz bunu zıplayarak alkışladınız. Neyi alkışladığınızın farkında değilsiniz. Ne kadar popülist olduğunuzun farkında değilsiniz" diye konuştu.

"Defalarca aday olacağım, aday olacağım deyip geri dönmedim"

Fenerbahçe'nin en kötü halinde sorumluluk aldığını belirten Koç, "Defalarca aday olacağım, aday olacağım deyip geri dönmedim. Sadettin Bey geçen sene için haklı. 'Sen devam etmelisin, aday olursan çekilirim' dedi, sözünü tuttu. Ondan önceki dönemlerde birçok kez 'başkan olacağım' dedi, aday oldu. Ben olacağım dedim, en kötü günde oldum. 7 sene sonra en sıkıntılı dönemde göğsümü gere gere çıktım, o ne der bu ne der demedim. Kötü yapmışız, 7 senede finans dehası Murat Salar'a göre hiçbir başarı yok. 7 senede 278 milyon euro borç ödeyerek, borç kapatmanın kıymeti yok. Yükümlülükleri indirmenin kıymeti yok. Emlak Bank projesiyle Bankalar Birliği'nde çıkışın müjdesini vermenin kıymeti yok. Bağımsız, güçlü ve dimdik Fenerbahçe yaratmanın kıymeti yok. Mali disiplini sağlamış Fenerbahçe'nin, düne kadar bakkal gibi yönetilen Fenerbahçe'nin hiçbir kıymeti harbiyesi yok" diye konuştu.

"Futbol ailesine girdiği zaman bu şirketin sahibi olmaması gerekir"

Sadettin Saran'ın seçildiği takdirde bahis şirketini satacağı yönündeki sözlerini hatırlatan Koç, "Saygı duyuyorum. Mevzuat ve kanun net olmasına rağmen vicdanen haksızlık vardır. Futbol ailesine girdiği zaman bu şirketin sahibi olmaması gerekir, futbol ailesine girmeden şirketi elden çıkarmasını beklemektedir mevzuat. Hem şirketi elden çıkaracaksın, başkan olamazsan şirketi de elden çıkaracaksın. Sadettin Bey ve Bakan Bey'e de söyledim. Bir realite, bir gerçek var. Bunu kongre üyelerimizle paylaşmak zorundayım. Şunu da söyleyeyim; Sadettin Bey 2 gün sanki ben bakanlığı biz arıyormuşuz, adaylığının önünü kesmek için konuştu. Sonra düzeltti. 2 günde yayıldığı kadar yayıldı ama bu konu" şeklinde konuştu.

Ali Koç, "Ben bugüne kadar parayla, borçla kulübü yönetiyor, üyeleri ikna ediyormuş gibi abesle iştigal söylemler içindesiniz. Ben bugüne kadar şöyle böyle yaptım ağzımdan çıkmamıştır. Öyle bir iddiada bulundunuz ki, yöneticiler çek veriyor, vadesi gelince parası geri alıyor. Benim dönemimde Fenerbahçe'ye para veren, parasını geri almamıştır" dedi.

"Vura vura kıra kıra şampiyon olacağız"

Fenerbahçe için müdahale etmeye ve savaşmaya devam edeceğini söyleyen Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hedefe ulaşmak için sizleri birlikte mücadele etmeye davet ediyorum. ya günü kurtarmaya çalışan popülist söylemleri tercih edeceğiz. ya da bağımsız, güçlü, şampiyon bir Fenerbahçe'nin yolunda emin adımlarla yürüyeceğiz. Bir taraftar olarak benim de Fenerbahçe Başkanı'ndan tek arzum tüm zorlukların üstesinden gelip bu takımı şampiyon yapmasıdır. Şimdi Fenerbahçe Başkanı olarak buraya kadar gelen siz kongre üyelerimize, dünyanın dört bir köşesine dağılmış milyonlarca Fenerbahçelilere sesleniyorum; Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız. Bunu yaparken de yapıyı trolleri, karanlık elleri, Fenerbahçe'ye saldırmayı bir rant kapısı haline getirenleri vura vura kıra kıra şampiyon olacağız. Olmazsak da mayıstan sonra hesaplaşırız. Artık karar sizlerin."