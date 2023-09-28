Fenerbahçe, Başakşehir'i 4-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Başakşehir'i 4-0'lık skorla mağlup etti. Maçta atılan goller ve kartlar da yer aldı.
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Başakşehir'i 4-0'lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Tadic'in kafayla indirdiği topla rakip savunma arkasında topla buluşan Dzeko'nun ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutta top kalenin yanından dışarı çıktı.
80. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine yapılan ortada Batshuayi topu kafayla arka direkte bulunan Szymanski'ye indirdi. Szymanski'nin dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-0
Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Ok, Furkan Ürün
Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, Djiku (Serdar Aziz dk. 73), Becao, Oosterwolde, Fred (Mert Hakan Yandaş dk. 63), İsmail Yüksek (Bartuğ Elmaz dk. 84), Tadic, İrfan Can Kahveci (King dk. 73), Szymanski, Dzeko (Batshuayi dk. 63)
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydin, Mert Müldür, Kent, Umut Nayir
Teknik Direktör: İsmail Kartal
RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Karzev, Cemali Sertel, Duarte, Lima, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Aleksic (Abeid dk. 69), Serdar Gürler, Pelkas (Figueiredo dk. 31), Piatek (Keny dk. 31)
Yedekler: Deniz Dilmen, Efecan Barlık, Onur Ergün, Mahmut Tekdemir, Berkay Aydoğmuş, Batuhan Çelik, Burak Sefa Kavraz
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: Djiku (dk. 5), Duarte (dk. 10 kk.), Szymanski (dk. 20 ve 80) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: İrfan Can Kahveci, Djiku, Szymanski, Oosterwolde (Fenerbahçe), Figueiredo (Başakşehir) - İSTANBUL