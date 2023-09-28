Haberler ›› Spor ›› Fenerbahçe, Başakşehir'i 4-0 mağlup etti

Fenerbahçe, Başakşehir'i 4-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Başakşehir'i 4-0'lık skorla mağlup etti. Maçta atılan goller ve kartlar da yer aldı.