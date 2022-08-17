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Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 245. maçına Austria Wien karşısında çıkıyor

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 245. maçına Austria Wien karşısında çıkıyor

Spor Haberleri

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Avusturya'nın Austria Wien takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 245. karşılaşmasına çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Avusturya'nın Austria Wien takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 245. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 244 müsabakada 88 galibiyet, 53 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 306 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 357 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

OrganizasyonOGBMAY
UEFA Kupası541810267291
UEFA Avrupa Ligi723521169970
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası3394203070
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme341211114839
UEFA Şampiyonlar Ligi40116234270
Avrupa Kupa Galipleri Kupası93151111
UEFA Avrupa Konferans Ligi200246
TOPLAM2448853103306357

Kupa 2'de 127. maç

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde ise 127. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler daha önce bu kulvarda oynadığı 126 müsabakada 53 galibiyet, 31 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe rakip filelere 171 gol gönderirken, kalesinde 161 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 72 maça çıktı. Bu müsabakalarda 35 galibiyet, 21 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 99 gol atarken, 70 gol yedi.

AA / Süha Gür - Spor

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