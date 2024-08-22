Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe, Ali Koç'un Özel ve Bahçeli'yi ziyaret etmesinin ardından ortaya atılan iddiaları yalanladı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, başkan Ali Koç'un CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmesinin ardından çıkan siyasi iddiaları yalanladı. Kulüpten yapılan açıklamada ziyaretlerin nezaket ziyaretleri olduğu belirtilerek, "Fenerbahçemiz, siyasetin her zaman dışında kalmış, tüm partilere eşit mesafede durmaya büyük bir özen göstermiştir. Kamuoyundan ricamız bahsi geçen mesnetsiz ve gerçek dışı iddiaların dikkate alınmamasıdır" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, başkan Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Ankara'da ziyaret etmesinin ardından çeşitli haber kanalları ve sosyal medya hesaplarından ortaya atılan siyasi iddiaları yalanladı.

"FENERBAHÇE HER ZAMAN SİYASETİN DIŞINDAN KALMIŞTIR"

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Nezaket ziyaretlerinin yegane amacı yeni Yönetim Kurulumuzun önemli sosyal paydaşlarımız olan siyasi parti liderlerine takdim edilmesidir. Fenerbahçemiz, siyasetin her zaman dışında kalmış, tüm partilere eşit mesafede durmaya büyük bir özen göstermiştir. Kamuoyundan ricamız bahsi geçen mesnetsiz ve gerçek dışı iddiaların dikkate alınmamasıdır." denildi.

Fenerbahçe, Ali Koç'un Özel ve Bahçeli'yi ziyaret etmesinin ardından ortaya atılan iddiaları yalanladı

SARI-LACİVERTLİLERDEN YAPILAN AÇIKLAMANIN TAMAMI

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulumuzun, 19 Ağustos Pazartesi günü Ankara'da gerçekleştirdikleri ziyaretler ile ilgili gündeme getirilen hayal mahsulü ve kötü niyetli iddialar üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Bu nezaket ziyaretlerinin yegane amacı yeni Yönetim Kurulumuzun önemli sosyal paydaşlarımız olan siyasi parti liderlerine takdim edilmesidir.

Ortaya atıldığı şekilde veya başka türlü hiçbir siyasi gündemi ve amacı bulunmamaktadır.

Dünyanın en büyük spor kulübü olan Fenerbahçemiz, siyasetin her zaman dışında kalmış, tüm partilere eşit mesafede durmaya büyük bir özen göstermiştir.

Kulüp olarak ilkemiz Türk sporuna hizmet etmek ve ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmektir. Fenerbahçe'nin adını siyasi değerlendirmelere dahil etmek büyük bir hadsizliktir.

Kamuoyundan ricamız bahsi geçen mesnetsiz ve gerçek dışı iddiaların dikkate alınmamasıdır.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

ÖNCE ÖZEL'İ ZİYARET ETTİ

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe- Fenerbahçe maçında saldırıya uğradıktan sonra soluğu Ankara'da almıştı. İlk önce CHP Genel Merkezi'ne gelen Koç, CHP lideri Özgür Özel ile görüşmüştü. Koç'a, Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etmişti. CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Özel'e görüşme sırasında CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Sevgi Kılıç ve Gülşah Deniz Atalar eşlik etti. Koç, Özel'e Fenerbahçe forması hediye etti.

Fenerbahçe, Ali Koç'un Özel ve Bahçeli'yi ziyaret etmesinin ardından ortaya atılan iddiaları yalanladı

SONRASINDA BAHÇELİ'YE GİTTİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmek üzere MHP Genel Merkezi'ne gelmişti. Koç'u MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız karşılamıştı. Öte yandan basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından kameralara ilginç bir görüntü yansımıştı. MHP lideri Bahçeli'nin kendisini ziyaret eden Ali Koç'u "Gerek yok, yorulmayın" demesine rağmen aracına kadar uğurlaması ziyarete damga vurmuştu.

Fenerbahçe, Ali Koç'un Özel ve Bahçeli'yi ziyaret etmesinin ardından ortaya atılan iddiaları yalanladı

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Pilini ben çıkarttım, 17-25'e sabitledim, hesabının sorulması vaadimizden asla geri adım atmayız" dediği ve "hesap sorma saati" olarak nitelendirdiği saat, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ziyaretinde paylaşılan fotoğrafta görülmüştü. Söz konusu saatin fotoğraf karesinde görülmesi, Bahçeli'den AKP'ye mesaj olarak değerlendirilmişti. İddialara sert tepki gösteren MHP Lideri, "Cumhur İttifakı, Türk tarihinin varoluş refleksi, Türk milletinin varlık ve birlik remzidir. 17-25 Aralık emniyet ve yargı darbe süreci, 15 Temmuz FETÖ ihanetinin kuluçka evresidir. 15 Temmuz işgal teşebbüsünün çatısı 17-25 Aralık süreciyle örülmüştür" demişti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Milliyetçi Hareket Partisi Cumhuriyet Halk Partisi Devlet Bahçeli Devlet Bahçeli Özgür Özel Fenerbahçe Fenerbahçe Özgür Özel Ali Koç Ali Koç 3-sayfa Futbol Spor MHP MHP Futbol 3.Sayfa Politika Spor Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Braga Rapid Wien CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Braga Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? St.Gallen Trabzonspor CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? St.Gallen Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? St. Patricks Başakşehir CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? St. Patricks Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lugano Beşiktaş CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Lugano Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İzmir'de balıklar neden ölüyor? İzmir Körfezi kıyıya vuran ölü balıkların sebebi ne? Al Nassr Al Raed CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Al Nassr Al Raed maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Rapor parası ne zaman yatar? İş göremezlik ödemesi ne zaman, nereden yatar? Djurgarden Maribor CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Djurgarden Maribor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 22 Ağustos Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 22 Ağustos Perşembe bugün kim potaya gitti? MasterChef Düello kim kazandı? 22 Ağustos Perşembe Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 22 Ağustos Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? FIFA 25 ne zaman çıkacak? FIFA 25 kaç TL? FIFA 2025 oyun çıkış tarihi ve fiyatı! Ah Leyla Vah Kerem filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ah Leyla Vah Kerem filmi ne zaman, nerede çekildi? 2024 YKS EK YERLEŞTİRME TARİHİ | YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman? Üniversite ek yerleştirme başvurusu nasıl yapılır? Cafer'in Çilesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cafer'in Çilesi filmi ne zaman, nerede çekildi? Servet Operasyonu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Servet Operasyonu filmi ne zaman, nerede çekildi? Yüce Thor filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yüce Thor filmi ne zaman, nerede çekildi? TABİİ nasıl izlenir, üyelik ücreti ne kadar? TRT TABİİ CANLI İZLE (UEFA Avrupa Karşılaşmaları) TABİİ Avrupa maçları şifreli mi?
title