Fatih'te taksicilere denetim: Kurallara uymayanlara ceza kesildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te taksicileri denetledi. Denetimde, müşteri seçimi, emniyet kemeri takma ve taksimetre açma gibi kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi. Orhan Ertuğrul ve Emrah Göktaş isimli sürücülere ceza uygulandı.
Fatih'te taksicilere yönelik denetimde kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Eminönü İskele Meydan'da taksicileri denetledi.
Denetim noktasında durdurulan taksicilerin müşteri seçip seçmedikleri, emniyet kemeri takıp takmadıkları ve taksimetre açıp açmadıkları kontrol edildi.
Emniyet kemeri takmadığı için 436 lira ceza kesilen Orhan Ertuğrul, araca yeni bindiğini savundu.
Taksimetre açmadığı için para cezası uygulanan sürücü Emrah Göktaş da "Yolcuyu yeni almıştım, navigasyona bakıyordum." dedi.
Ruhsatının askıya alındığı tespit edilen Göktaş'ın aracı otoparka çekildi.