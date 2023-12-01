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Fatih'te taksicilere denetim: Kurallara uymayanlara ceza kesildi

1 Aralık 2023 18:01 Son Güncelleme: 18:02 Abone Ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te taksicileri denetledi. Denetimde, müşteri seçimi, emniyet kemeri takma ve taksimetre açma gibi kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi. Orhan Ertuğrul ve Emrah Göktaş isimli sürücülere ceza uygulandı.