Facianın eşiğinden dönülmüş! Konyaspor-Galatasaray-maçında sahaya demir parçası atıldı
Galatasaray'ın konuk olduğu Konyaspor'u 5-1 yenerek final biletini aldığı Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması sırasında tribünlerden sahaya yabancı maddelerin yanı sıra bir demir parçası da atıldı. Öte yandan maç, yabancı madde atılması nedeniyle sık sık durdu. Bu durum müsabaka sonrasında da devam edince polisler önlem almak zorunda kaldı.
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında konuk olduğu ve 5-1 kazanarak finale yükseldiği maçta oyun, tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle sık sık durdu. atılan maddelerden bir tanesi ise çok dikkat çekti.
MAÇ SIRASINDA DEMİR ATILDI
Müsabakanın oynandığı esnada sahaya atılan yabancı maddeler arasındaki bir demir parçası dikkat çekti. Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens sahaya atılan demir parçasını alarak saha kenara götürdü.
SAHAYA TARAFTAR DA GİRDİ
Öte yandan ikinci yarıda Konyaspor'un hücum ettiği bir anda sahaya taraftar da girdi. Görevliler, Galatasaraylı futbolculardan Torreira'nın da eşlik ettiği çocuk taraftarı çıkardıktan sonra maç devam etti.
MAÇTAN SONRA DA DEVAM ETTİ
Galatasaraylı futbolcuların karşılaşmanın ardından final sevinci yaşadığı esnada da tribünlerden yabancı maddeler atılmaya devam etti. Bunun üzerine polis ekipleri önlem almak zorunda kaldı.