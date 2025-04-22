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Facianın eşiğinden dönülmüş! Konyaspor-Galatasaray-maçında sahaya demir parçası atıldı

Facianın eşiğinden dönülmüş! Konyaspor-Galatasaray-maçında sahaya demir parçası atıldı
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Galatasaray'ın konuk olduğu Konyaspor'u 5-1 yenerek final biletini aldığı Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması sırasında tribünlerden sahaya yabancı maddelerin yanı sıra bir demir parçası da atıldı. Öte yandan maç, yabancı madde atılması nedeniyle sık sık durdu. Bu durum müsabaka sonrasında da devam edince polisler önlem almak zorunda kaldı.

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında konuk olduğu ve 5-1 kazanarak finale yükseldiği maçta oyun, tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle sık sık durdu. atılan maddelerden bir tanesi ise çok dikkat çekti.

Facianın eşiğinden dönülmüş! Konyaspor-Galatasaray-maçında sahada demir parçası atıldı

MAÇ SIRASINDA DEMİR ATILDI

Müsabakanın oynandığı esnada sahaya atılan yabancı maddeler arasındaki bir demir parçası dikkat çekti. Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens sahaya atılan demir parçasını alarak saha kenara götürdü.

Facianın eşiğinden dönülmüş! Konyaspor-Galatasaray-maçında sahada demir parçası atıldı

SAHAYA TARAFTAR DA GİRDİ

Öte yandan ikinci yarıda Konyaspor'un hücum ettiği bir anda sahaya taraftar da girdi. Görevliler, Galatasaraylı futbolculardan Torreira'nın da eşlik ettiği çocuk taraftarı çıkardıktan sonra maç devam etti.

Facianın eşiğinden dönülmüş! Konyaspor-Galatasaray-maçında sahada demir parçası atıldı

MAÇTAN SONRA DA DEVAM ETTİ

Galatasaraylı futbolcuların karşılaşmanın ardından final sevinci yaşadığı esnada da tribünlerden yabancı maddeler atılmaya devam etti. Bunun üzerine polis ekipleri önlem almak zorunda kaldı.

Facianın eşiğinden dönülmüş! Konyaspor-Galatasaray-maçında sahada demir parçası atıldı

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Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıxnsn2xbd9q:

şehrin takımının formasını üzerine geçirip bunları yapanları tahmin etmek hiç de zor değil

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıSahi:

İnsanımız çok cahil maalesef. Okumuşuda okumamışıda.

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
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