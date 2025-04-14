Eyüpspor, Adana Demirspor'u 6-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Eyüpspor, Adana Demirspor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi İstanbul ekibi 6-0 kazandı.

EYÜPSPOR'DAN ADANA DEMİRSPOR'A GOL YAĞMURU

Eyüpspor'un gollerini 10. dakikada Mame Thiam, 21 ile 50. dakikalarda Emre Akbaba, 30. dakikada Umut Bozok, 79. dakikada Tayfur Bingöl ve 87. dakikada Halil Akbunar kaydetti.

EMRE AKBABA'DAN 2 GOL, 2 ASİST

Eyüpspor'da forma giyen Emre Akbaba, 21ve 50. dakikalarda attığı iki golün yanı sıra, Mame Thiam ve Umut Bozok'un gollerinde de asist yapan isim oldu. 32 yaşındaki futbolcu, bu maçta 4 gole direkt etki etmiş oldu.

BEŞİKTAŞ'IN ÖNÜNE GEÇTİLER

Ligde 30 maç oynayan ve bu sonuçla birlikte puanını 50'ye yükselten Eyüpspor, 29 maçta 48 puan toplayan Beşiktaş'ın önüne geçerek 4. sıraya yerleşti. Haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor ise -2 puanla ligin son sırasında konumlandı. Ligde bir sonraki hafta Eyüpspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Adana Demirspor ise Trabzonspor'u konuk edecek.