Eskişehirli Sporcu Selin Ece İncesu Eskrim Türkiye Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Eskişehirli sporcu Selin Ece İncesu, Eskrim Türkiye Şampiyonası'nda zafere ulaşarak, altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından Konya'da düzenlenen Eskrim Türkiye Şampiyonası U10, U12 ve U14 finalleri tamamlandı. Şampiyonaya farklı kategorilerde yarışan 36 ilden yaklaşık bin 300 sporcu katıldı. Büyük mücadelelere sahne olan turnuvada U12 Kadınlar Flöre kategorisinde boy gösteren Selin Ece İncesu, rakiplerine karşı üstün gelerek, şampiyonluğa ulaştı. Genç sporcu bu başarısıyla altın madalyanın sahibi olurken, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda sporcu ve antrenörü tebrik edildi ve yeni başarı temennilerinde bulunuldu. - ESKİŞEHİR