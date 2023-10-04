Eskişehir'deki badminton taramalarında tespit edilen işitme engelli sporcular, Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedefliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında Eskişehir'de badmintona yatkınlıkları tespit edilen işitme engelli 9 sporcu, gelecek yıl Azerbaycan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ve 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedefliyor. Sporcular, milli takım antrenörleriyle çalışarak Türkiye'deki şampiyonalarda dereceler elde etmiş ve uluslararası başarılar kazanmışlardır.

Gençlik ve Spor Bakanlığının, "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı" kapsamında Eskişehir'deki taramalarında badmintona yatkınlıkları tespit edilen biri işitme engelli 9 sporcu, gelecek yıl Azerbaycan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ile 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedefliyor.

Kentteki bazı okullarda öğrenim gören Yağmur Tuana ile ikizi Irmak Rana Yemişen, Elifnur Yıldırım, Mehmet Gün, Eymen Öztürk, Buğra Kaan Çalışır, Berra Taşdemir, Ayten Durmuş ve işitme engelli Medinenur Öztürk'ün, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında badmintona yatkınlıkları tespit edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli Badminton Milli Takımı Antrenörü Volkan Şener ile çalışmalara başlayan sporcular, Türkiye'deki şampiyonalarda dereceler elde etti.

Bazıları yurt dışında da madalya kazanan sporcular, 17 yaş altı, 15 yaş altı ve genç milli takıma seçildi. Yağmur Tuana Yemişen-Irmak Rana Yemişen ikilisi, 22-24 Eylül'de Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen 17 Yaş Altı Açık turnuvasının "çift kızlar" kategorisinde birincilik kürsüsüne çıktı.

Eskişehir'in milli badmintoncuları, yurt dışı başarılarını artırıp, Azerbaycan'da gerçekleştirilecek 2024 Avrupa Şampiyonası'nda ve ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenecek 2028 Olimpiyat Oyunları'na katılma hedefiyle haftanın 5 günü çalışıyor.

Şener: "Türkiye şampiyonalarında rakip oluyorlar"

Milli takım antrenörlerinden Volkan Şener, AA muhabirine, Eskişehir'de 8 elit düzeyde 17 Yaş Altı, 15 Yaş Altı ve genç milli takım sporcusunun bulunduğunu söyledi.

Söz konusu sporcuların Türkiye'de iyi dereceler elde ettiğini anlatan Şener, şöyle konuştu:

"Uluslararası şampiyonalarda da derecelerimiz var. Hedeflerimiz doğrultusunda çalışmamızı sürdürüyoruz. 22 Eylül'de Hırvatistan'da düzenlenen açık turnuvada çift bayanlarda şampiyon olduk. 5 çeyrek final oynadık. Bu dereceler de 2024 yılında Azerbaycan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmamız yolunda bize güç verdi. Avrupa şampiyonluğunu hedefliyoruz. Olimpiyatlara katılmak en büyük hayalimiz. Şu anki hedefimiz 2028 Olimpiyatları. 2024 ve 2025'te düzenlenecek Avrupa şampiyonalarına sekizer sporcuyla katılmak istiyoruz."

Şener, Eskişehir'in milli takım sporcularının yoğun bulunduğu önemli kentlerden olduğuna dikkati çekti.

Milli takım sporcularının bir arada antrenman yapmasının önemine değinen Şener, "Elit sporcuların bulunduğu yerde rekabet üst düzeyde oluyor. Türkiye şampiyonalarında rakip oluyorlar. Rekabet de işimize de geliyor. Bireysel performansları artıyor. Bu da şampiyonalara başarı olarak yansıyor." ifadelerini kullandı.

Volkan Şener, sporcularına sponsor desteği verilmesiyle başarının her geçen gün artacağına inandığını sözlerine ekledi.

Olimpiyatlar için sabırsızlanıyorlar

Milli sporculardan Irmak Rana Yemişen (14), 8 yıldır yaptığı badmintonda milli formaya ulaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 7'ncisi düzenlenen 17 Yaş Altı Açık turnuvasında ikizi Yağmur Tuana ile çift kızlarda altın madalya kazandıklarını kaydeden Irmak Rana Yemişen, "Bu bizim için mutluluktu. Kendimizden yaşça büyük kızları yenip birinci olmak heyecan vericiydi. Bu başarıyı elde etmek için çok çaba harcadık. Hedefim 2028 Olimpiyatları'nda çiftler kategorisinde derece elde etmek." değerlendirmesinde bulundu.

Yağmur Tuana Yemişen de kendilerinden 2-3 yaş büyük kızlar arasında Avrupa şampiyonu olmaktan duyduğu mutluluğu aktardı. Yemişen, "15 yaş altında daha önce Avrupa şampiyonu olan çifti yenerek altın madalyaya ulaştık. 2025 yılında Avrupa şampiyonu olup, daha sonra 2028 Olimpiyatları'nda boy göstermek istiyorum." diye konuştu.

Buğra Kaan Çalışır (13), badmintona 2018'de başladığını, Türkiye'yi yurt dışında temsil etmekten gurur duyduğunu vurguladı.

Berra Taşdemir (13), ilkokulda yapılan yetenek taramasında spora yatkınlığının keşfedildiğini ve böylece badmintona başladığını, bu yıl ilk kez seçildiği milli takımda Türkiye'yi temsil etmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Ayten Durmuş (13), Hırvatistan'daki turnuvada ilk kez yurt dışı deneyimi yaşadığını, Berra Taşdemir'le çiftler kategorisinde ilk 10 sporcu arasında yer aldıklarını kaydetti.

İşitme engelli milli badmintoncu Medinenur Öztürk (18), badmintona 4 yıl önce başladığını, bu sene milli takım formasını giymeyi başardığını, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'na (Deaflympics) katılmak içir var gücüyle çalıştığını anlattı.

Türkiye 17 Yaş Altı Badminton Milli Takımı'nın sporcuları Elifnur Yıldırım, Mehmet Gün ve Eymen Öztürk de hem 2024 Avrupa Şampiyonası hem de 2028 Olimpiyatları için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.