Eskişehir'de 19 Mayıs coşkusu

Eskişehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Porsuk Çayı'nda flyboard, ışık gösterileri ve marşlar eşliğinde düzenlenen fener alayı ile büyük bir coşkuya sahne oldu.

Eskişehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Porsuk Çayı'nda flyboard, ışık gösterileri ve marşlar eşliğinde düzenlenen fener alayı ile büyük bir coşkuya sahne oldu. Gençlerle birlikte 'Andımız'ı okuyan Başkan Yılmaz Büyükerşen, "Canımız feda olsun Mustafa Kemal'in kurduğu Cumhuriyet'e. Eskişehir'den 104 yıl önce kurtuluş için Samsun'a çıkan Atamıza selam olsun" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, düzenlediği birbirinden özel etkinlikler ile kutladı.

Etkinlikler kapsamında Porsuk Çayı'nda flyboard, ışık gösterileri, marşlar eşliğinde düzenlenen fener alayına, Eskişehirliler büyük ilgi gösterdi. Porsuk Çayı üzerindeki köprülerde ve kıyılarda yerini alan binlerce Eskişehirli'ye, Büyükşehir Belediyesi görevlileri tarafından Türk bayrakları dağıtıldı.

Kutlamaların başlamasıyla birlikte ellerinde Türk bayraklarıyla coşkuya katılan Eskişehirliler, bayramın heyecanını hep birlikte yaşadılar. Çoğunluğunu gençlerin ve kadınların oluşturduğu binlerce Atatürk ve Cumhuriyet sevdalısı, marşlara büyük bir coşkuyla eşlik ettiler. Flyboard ve ışık gösterileri sonrası bot, tekne ve gondollarla yapılan fener alayı geçişi sırasında ortaya çıkan eşsiz görüntüler ise vatandaşlar tarafından cep telefonları ile ölümsüzleştirildi.

Fener alayına, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü, Utku Çakırözer ve İbrahim Arslan, ilçe belediye başkanları, Millet İttifakı paydaşı partilerin yöneticileri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, sporcular ve gençler katıldı.

Coşkulu kalabalığa seslenen Başkan Yılmaz Büyükerşen, "Sevgili gençler muhteşemsiniz, sizler benim yaşam enerjimsiniz. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Şunu asla unutmayın Mustafa Kemal'in askerleri olarak her türlü terörün başınızı ezeriz. Anarşiye, teröre, hain planlara, kumpaslara karşı tek vücuduz. Öyle değil miyiz? Canımız feda olsun Mustafa Kemal'in kurduğu Cumhuriyet'e. Sonsuza kadar Atamızın izindeyiz. Bozkırın ortasında güneş gibi parlayan Eskişehir'den 104 yıl önce kurtuluş için Samsun'a çıkan Atamıza selam olsun" dedi.

28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimini hatırlatan Başkan Büyükerşen, "Kemal Kılıçdaroğlu yeni baharlar, yeni çiçeklerle 28 Mayıs'ta sizi selamlayacak. Yepyeni bir Türkiye'yi sizlere hediye edecek. Biz de ona oylarımızı hediye edeceğiz. Fikir, yaşam, basın özgürlüğüne, kendinize istikbal çizme özgürlüğünüze kimse karışmayacak. Okullarınız birer bilim yuvası olacak, bunu sizler yaratacaksınız ve bunu yaratmakla zorunlu olanları mecbur edeceksiniz" diye konuştu. B

üyükerşen'in coşkulu konuşmasına gençler, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" "Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa", "Her şey çok güzel olacak" tezahüratlarıyla karşılık verdi.

Kutlamalar hep bir ağızdan söylenen şarkı ve marşlar eşliğinde tamamlandı.

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