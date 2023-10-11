Eskişehir Badminton Milli Takımı Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonluğunu Hedefliyor

Eskişehir'de 'altın jenerasyon' olarak da isimlendirilen Badminton Milli Takımı sporcuları hedeflerini Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluğu olarak belirlerken, yeterli destekle kısa sürede başaracaklarına inanıyor.

Türkiye'de badmintona olan ilgi her geçen gün artıyor. Eskişehir'de de ilginin artmasıyla küçük yaştan itibaren badmintona başlayan sporcular, elde ettikleri başarıların ardından Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyor. Genç sporcuların Türk badmintonu için heyecan verici olduğunu dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli Badminton Milli Takımı Antrenörü Volkan Şener, 11 kişilik bir ekibe sahip olduklarını ve bu ekibin 'altın jenerasyon' olduğunu belirtti. Sporcularının katıldığı her yarışta fark oluşturacağına inandığını belirten Şener, başarı elde etmenin en önemli yollarından birinin yurt dışı turnuvalarında puan toplamak olduğunu, bunun için de desteğe ihtiyaç duyduklarını söyledi.

"Büyük başarılara imza atacağız"

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın çalışma ve destekleriyle önce badmintona, ardından Badminton Milli Takımı'na kazandırılan genç sporcular hakkında konuşan Antrenör Volkan Şener, böyle yetenekli sporculardan oluşan bir jenerasyonun çok nadir görülebileceğini söyledi. Sporcularının daha önceki turnuvalarda çeşitli dereceler elde ettiğini, yenilerini kazanabilmek için daha fazla turnuvaya katılmak istediklerini dile getiren Şener, "Pandemi dönüşünde çocuklarımız hep Türkiye dereceleri yapmaya başladı. 10-11 kişilik bir jenerasyonumuz var ve hedeflerimiz büyük. Hedeflerimiz sırasıyla Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluğu şeklinde. Destekler olduğu sürece bunlara yapabileceğimize inanıyoruz. Sporcular bu dönemde hafta içi tek antrenman, hafta sonu ise çift antrenmanla devam ediyorlar. 11-15 Ekim'de Türkiye Şampiyonası'na gidecek bir grubumuz var. O grubumuzdan orada şampiyonluklar bekliyoruz. En büyük desteğimiz Gençlik Spor Bakanlığı, bunun yanında daha çok desteğe ihtiyacımız oluyor. Geçen yıl bir sponsorumuz vardı ve çocuklara sponsor olarak onları onura edip, desteklerini sağladılar. Ama bu yıl daha çok sponsora ihtiyacımız var çünkü daha fazla yurtdışı turnuvamız var. Bir de özel gittiğimiz turnuvalar var, burada destekleri bekliyorum. Sponsorlarımızın destek sağladığı takdirde o çocuklarımız daha çok yurt dışı turnuvalara gidecekler. Yurt dışı turnuvalarda yaptıkları dereceyle dünya ve Avrupa sıralamasında üst seviyelere çıkıyorlar. Bu da tabii ki seri başı derece getiriyor. Avrupa şampiyonluğu için bu olmazsa olmaz olan bir kuraldır. İmkanlar olduğu zaman bizim işimiz kolaylaşacak ve gerçekten büyük başarılara imza atacağız. Eskişehir'de badmintona çok fazla ilgi var, özellikle yaz döneminde daha çok çalışma saatimiz olduğu için 300 yakın sporcumuz var. İlgi her geçen gün artıyor, yetişmeye çalışıyoruz. Eskişehir'de de tek antrenör olduğum için elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum" dedi. - ESKİŞEHİR