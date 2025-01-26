Eski hakemler, Galatasaray-Konyaspor maçına damga vuran pozisyonlarda tek görüşte birleşti

BeIN Trio ekibi, Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Galatasaray - TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

GALATASRAY'A VERİLEN PENALTI

Galatasaray lehine verilen penaltı kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım : Üst düzey hakemimiz, top hücum bölgesine giderken geç sprinte kalkınca pozisyonu kaçırdı. Pozisyon net penaltı. VAR müdahalesi doğru. Hakem bunu sahada vermeliydi.

Deniz Çoban : Bülent Hocamın söylediklerine imza atıyorum. Tartışmasız bariz gol şansı. Top Osimhen'in kontrolünde. Kurtulsa gol atacak. Yüzde yüz gol pozisyonu. Kural gereği eğer bariz gol şansı varsa, top için mücadele varsa bir ceza aşağı inersin, sarı kart. Tartışmasız sarı kart. Buna çıkıp da sarı kart olmaz diyen bir Allah kulu çıkmaz. Penaltıyı kaçırmasından daha büyük problem sarı kartı kaçırması... Bu kadar basit sarı kart kaçmamalı.

Bahattin Duran: Penaltıyla birlikte sarı kart atlandı.

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

YUNUS AKGÜN'E GÖSTERİLEN SARI KART POZİSYONU

Yunus Akgün'e gösterilen sarı kartta hakemin kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Burada müdahale, çene altına yapıldı ve elin üzerine yapıldı. Kontrolsüz faulden dolayı sarı kart. Kırmızı kart olmaz.

Deniz Çoban: Kafaya ve yüze, şiddeti göz ardı edilemez diyor kuralda. Bu hareket yüze olsa burun, göz, dudak hassas. Bu şiddet, çeneyi etkileyecek düzeyde değil. Bu şiddetli hareket değil. Topsuz alanda yapılan sportmenlik dışı davranış. Sarı kart yeterli.

Bahattin Duran: Sarı kart benim için yeterli.

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

TORREIRA'NIN YERDE KALDIĞI POZİSYON

Deniz Çoban: Bu pozisyonda faul yok. Ayaklar yandan buluştu. Torreira'yı düşüren Jevtovic değil, yaptığı hareketin doğası gereği düştü.

Bülent Yıldırım: Konyaspor'un umut vaad eden atağı kesildi. Torreira'ya faul yapılmadı, Torreira kıstırma hareketiyle Jevtovic'e faul yaptı.

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

53.DK: OSIMHEN'IN GOLÜNDEKİ OFSAYT KARARI

53. dakikada Osimhen'in golünde ofsayt kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Ofsayt kararı yanlış. Topa vuran Barış Alper ofsayt değil. Abdülkerim rakibiyle mücadeleye girmedi. Jest mimik yapmadı, etki tepki olay yok. Sadece ve sadece Abdülkerim'in varlığından ötürü Konyasporlu oyuncu yapacağı hamle de gecikti mi? Kuralda şu var; topa doğru hareketlenecek bir oyuncuyu, ofsayttaki oyuncu hareketlerini kısıtlarsa... Orada geçen ifadeye uyma ihtimali var. Abdülkerim, topun kendisine gelmediği için durdu. Guilherme geriye doğru gelip Abdülkerim'e çarpıp durmuyor ama Abdülkerim ile belli belirsiz bir teması var. Barış Alper kafayı vurdu, Abdülkerim'in bir hamlesi yok. Guilherme'nin de Barış Alper'e yetişecek durumu yok.

Bülent Yıldırım: Subjektif kararlarda, 'sana göre bana göre' kararlarda, saha görevlisi bir karara hükmettiyse... Yardımcı hakem bayrağı çekti mi, VAR monitöre davet edemez. Hakemin kararı yanlış. Bence gol verilmeliydi.

Bahattin Duran: Yardımcı hakem bu görüntüleri seyretse oyunu devam ettirirdi, doğru karar gol verilmesiydi.

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

AHMED KUTUCU'NUN SARI KART POZİSYONU

Ahmed Kutucu'nun sarı kartında karar doğru mu?

Deniz Çoban: Hakem çok işin içinde kaldı ve sağlıklı izleme şansı kalmadı. Bu pozisyonu çok izledim. Sarı doğru diyorum.

Bülent Yıldırım: Tam oturmadı ama kayarak bir kontrolsüzlük yok. Dalışta dizini kontrolsüz kullandı diye düşündü. Hakemi eleştirmeyeceğim.

Bahattin Duran: Hakem sarı demişse sarı kartı kabul ederim.

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

AHMED KUTUCU'NUN İKİNCİ SARI KART BEKLENTİSİ

Sarı kartlı Ahmed Kutucu'nun faulünde ikinci sarı kart gerekir mi?

Bülent Yıldırım: Hiçbir tartışmaya gerek yok, kontrolsüz ve geç müdahale; tartışmasız ikinci sarı kart. Hakemin bunu atlamasını kabul etmek mümkün değil.

Deniz Çoban: Tartışmasız ikinci sarı kart.

Bahattin Duran: Net bir sarı kart, tartışmasız ikinci sarı kart.

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

AHMED KUTUCU ELLE OYNUYOR MU?

Ahmed Kutucu elle oynuyor mu, göğsüyle mi kontrol ediyor?

Bülent Yıldırım: Elle oynama.

Deniz Çoban: Elle oynama.

Bahattin Duran: Halil Umut Meler 'göğüs' dedi, yanlış değerlendirdi.

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS