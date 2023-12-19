Erzurumspor FK, Ümraniyespor karşısında 3 puan arıyor

Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK, yarın kendi sahasında karşılaşacağı Ümraniyespor karşısından mutlak 3 puanı hedefliyor.

Ligde oynadığı 15 maçta aldığı 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyetle puan cetvelinin 12'inci sırasında bulunan mavi-beyazlı takım yarın saat 14: 00'da Kazımkarabekir Stadı'nda Ümraniyespor'u konuk edecek. Karşılaşmayı Davut Dakul Çelik yönetecek. Geçtiğimiz hafta genel kurulunu yapan ve Ahmet Dal yönetimi ile yoluna deva eden Erzurumspor'da futbolcular bu gün son kez Ümraniyespor maçı için kendi tesislerinde çalışma yapacak. - ERZURUM