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Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu: Pozisyonsuz ama büyük mücadeleye sahne olan bir maç oldu

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Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Kocaelispor maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendirdi. Kutlu, oyuncularının büyük mücadele gösterdiğini ve pozisyonlara rağmen gol atamadıklarını belirtti.

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Kocaelispor maçı sonrası, "Pozisyonsuz ama büyük mücadeleye sahne olan bir maç oldu" dedi.

Trendyol 1. Lig 25. haftasında Erzurumspor, konuk ettiği Kocaelispor ile golsüz berabere kaldı. Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Son haftalarda kendi taraftarı önünde özellikle ligin ikinci yarısında gerçekten iyi futbol oynayıp iyi sonuçlar aldıklarını belirten Kutlu, "Bugün de kazanmak istedik. Aslında oyuncularımız doksan dakika ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Rakibimize verdiğimiz tek bir gol pozisyonu sayar sayabilirim. O da yan ortadan santraforun vurduğu kafa Göktuğ'un kucağına gitti, başka gol pozisyonu hatırlamıyorum. Bizim de çok net böyle hani atıp kazanacağımız pozisyonun belki bir tane o da Eren'in son dakikada yakaladığı pozisyon. Bir de oyunun içinde yine Furkan'ın son anda vuramadığı bir top vardı. Pozisyonsuz ama büyük mücadeleye sahne olan bir maç oldu. Rakip çok deneyimli oyunculardan şampiyonluk için kurulmuş lig üçüncüsü bir takım. Biz bu maça beş tane ilk 11 oyuncumuzdan eksik başladık. Bir de Özgür oyun içinde sakatlandı. Altıncı oyuncu olarak. Ama yerlerini oynayan oyuncular gerçekten çok iyi mücadele edip iyi oynadılar. Hepsine teşekkür ediyorum. Kocaelispor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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