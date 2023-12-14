Erzurumspor FK'nin başkanlığına Ahmet Dal yeniden seçildi

Erzurumspor FK'nin olağan genel kurulunda Ahmet Dal, tek aday olarak katıldığı seçimde oyların tamamını alarak başkanlığa yeniden seçildi. Ahmet Dal, konuşmasında futbolda adaletin sağlanması için sorunların çözülmesi gerektiğini vurguladı ve kulübün borcu ve transfer tahtasının kapalı olmasıyla ilgili bilgi verdi. Ayrıca, Kazım Karabekir Stadyumu'nun yenileme projesi hakkında bilgi vererek en erken sürede stadın tamamlanacağını belirtti.

Trendyol 1. Lig ekibi Erzurumspor FK'nin başkanlığına yeniden Ahmet Dal seçildi.

Mavi-beyazlı kulübün olağan genel kurulu, Palandöken ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Kulübün 72 delegesinin katıldığı genel kurula tek aday olarak katılan mevcut başkan Ahmet Dal, oyların tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Ahmet Dal, burada yaptığı konuşmada, futbolda adaletin sağlanması için bir takım sorunların çözülmesi gerektiğini söyledi.

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında yaşananlara değinen Dal, "TFF, futbolun marka değerini yükseltmek için bir takım çalışmalar yapıyor ama son günlerde yaşadığımız hadiseler var. Hakem problemini çözmeden, kulüplerin ekonomik sorunlarına çözüm bulmadan, yayın gelirlerini artırmadan ve futbolda adaleti sağlamadan marka değeri yükselmez. A Milli Takım Avrupa Şampiyonası'na katılacak. Avrupa'da mücadele eden takımlarımız aldıkları puanlarla ülkemizi üst basamaklara çıkardı ama gelin görün ki Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçından sonra yaşananlar Türk futboluna belki bir asır veremeyecek kadar zarar verdi." diye konuştu.

Dal, mavi-beyazlı ekibin de bazı maçlarda mağdur edildiğini iddia ederek, şöyle devam etti:

"Suçu eleştirebiliriz ama işin bu noktaya gelmesinde katkısı olan herkesin şapkasını önüne koyması lazım. Biz hakemleri durduk yere eleştirmiyoruz maçı iyi yönetmiş hakemi yenilmiş olsak dahi tebrik etmişiz. Biz doğruya doğru yanlışa yanlış diyoruz. Biz de hakem hatalarına maruz kalıyor, biz de isyan ediyoruz ama bugüne kadar ne ben ne de önceki başkanlarımız hakemlere karşı böyle fiziksel eylemde bulunmadık. Biz daha ağrını yaşadık Süper Lig'den düşürüldük, 14 puanımız gasp edildi. Kameraları topladılar bunun açıklamasını yapamadılar."

Kulübün borcu ve transfer tahtasının kapalı olmasıyla ilgili bilgi veren Dal, şunları kaydetti:

"Bu kongreyi yapmasaydık kulüp kayyıma devredilebilirdi. Bizden daha kötü olanlar var ama biz ayakta durmaya çalışıyoruz. 144 milyon transfer yasağı borcumuz var. Bugün Euro 1 lira arttığı zaman benim borcum 4,5 milyon lira artıyor. 600-700 milyon borçları olan kulüpler bir şekilde idare ediyorlar. Geçen sene 2. Lig'e düşseydik halimiz haraptı. Sahaya çıkan oyuncuların neredeyse tamamının sözleşmesi bitmişti. 14 arkadaşımızla sözleşme imzaladık onlara teşekkür ediyorum. Bu sadece başkan ve yöneticilerle olacak şey değil. Muhatap olan futbolcuların da bize yardımcı olması gerekiyor. Bir kısmı ile anlaşıyoruz sonra çeşitli gerekçelerle anlaşma bozuluyor. Benim bir numaralı önceliğim transfer tahtasını açmak. Bu takımın futbolcularının aylık 5 milyon maliyeti var. Federasyondan 11 milyon geliyor o da geçen sene çektiğimiz krediye gidiyor. Başka hiç bir gelirimiz yok ama yeni yönetimimizle mevcut takımın sorunları başta olmak üzere tahtanın açılmasına yönelik her türlü çalışmayı yapacağız."

"En erken sürede stadımıza kavuşacağız"

Dal, Kazım Karabekir Stadyumu'nu yenileme projesi olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ocak ayında mevcut stadımızla ilgili proje neticelenecek. Tüm koltuklar yenilenecek, karşılıklı iki tribün yıkılıp yenisi yapılacak, aydınlatma, ısıtma ve dış cephe yenilenecek. Localar yapılacak, soyunma odaları elden geçecek yani A'dan Z'ye yeni bir stat gibi mevcut stadımızın bulunduğu yere yapılacak diye bize bilgi verildi. Bu konuda herkesin desteği gerekiyor. Ocak ayında proje çıkacak ve bunun da tanıtımı yapılacak. En erken sürede stadımıza kavuşacağız."