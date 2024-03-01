Erzurum'da İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları başladı

Erzurum'da resmi açılışı yarın (2 Mart Cumartesi) yapılacak 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları (Deaflympics) curling müsabakalarıyla başladı.

Erzurum Curling Arena'da curling branşında karışık takımlarda bugün 4 karşılaşma oynandı. Türkiye Milli Takımı ilk maçında Polonya'yla karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada Polonya maçı uzatmalarda 8-6 kazandı. Milli takım, ikinci maçında yarın Macaristan'la saat 14.00'te karşılaşacak.

Günün diğer maçlarında Ukrayna Japonya'yı 12-0, Güney Kore Macaristan'ı 9-8, Çin ise İsviçre'yi 12-3 mağlup etti.

2023 Kış Deaflympics'te yarın curling müsabakalarında karışık takımlarda Türkiye-Macaristan, Kenya-Çin, Macaristan-Ukrayna, Polonya-Japonya ve Güney Kore-İsviçre, Ukrayna-İsviçre, Güney Kore-Kenya ve Çin-Polonya maçları oynanacak.

Oyunlarda yarın futsal müsabakaları da başlayacak. Türkiye ilk maçında kadınlarda saat 10.30'da Almanya'yla karşı karşıya gelecek.

Ayrıca kadınlarda Brezilya-Japonya, Polonya-Büyük Britanya ve İrlanda Cumhuriyeti-İspanya maçları da yapılacak. - ERZURUM