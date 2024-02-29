Erzurum'da İşitme Engelliler 20. Kış Deaflympics Olimpiyat Oyunları Başlıyor
Erzurum'da, 1-12 Mart 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan İşitme Engelliler 20. Kış Deaflympics Olimpiyat Oyunları başlıyor. Alp disiplini, snowboard, kayaklı koşu, curling, buz hokeyi, futsal ve satranç branşlarında 40 ülkeden yaklaşık 1000 sporcu yarışacak. Futsal müsabakaları Erzurum Teknik Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
İşitme Engelliler 20. Kış Deaflympics Olimpiyat Oyunları Erzurum Teknik Üniversitesi'nin (ETÜ) paydaşlığında 1-12 Mart 2024 tarihlerinde Erzurum'da başlıyor.
Alp disiplini, snowboard, kayaklı koşu, curling, buz hokeyi, futsal ve satranç branşlarında 40 ülkeden yaklaşık 1000 sporcunun katılacağı olimpiyatlarda futsal müsabakaları ETÜ'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
ETÜ Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda erkekler kategorisinde 12, kadınlar kategorisinde ise 10 takım mücadele edecek. - ERZURUM