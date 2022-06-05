Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası'nda heyecan sona erdi - Haberler

Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası, bugün yapılan yarışlarla sona erdi.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası, bugün yapılan yarışlarla sona erdi. Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Lübnan, Katar ve Hindistan'dan 80'e yakın atletin katıldığı bugünkü yarışlarda 4x100, 4x400 ve 4x400 karışık bayrak yarışları yapıldı. Atatürk Üniversitesi Atletizm Stadı'nda Dünya Şampiyonası kotası elde etme mücadelesi veren sporcular, sıcak ve rüzgar karşısında zaman zaman zorlandı. Bugün yapılan 4x100 metre mücadelesinde kadınlar yarışını Hindistan 43.55 ile, erkekler yarışını ise Yunanistan 39.22 ile kazandı. 4x400'de ise Yunanistan kadınlarda 3: 33.65 ile Türkiye ise erkeklerde 3: 04: 31 ile ipi göğüsledi.

Erzurum'da seneye organize edilecek kupada yarışların gece yapılacağını belirten Çintimar, Paris'te düzenlenecek olimpiyatlar öncesi yapılacak yarışmalara katılımın fazla olacağını bildirdi. Çintimar, "Bu yıl dünya şampiyonasına katılacak takımların büyük bölümü belliydi. 3-4 takım eklenme durumu vardı. Seneye Paris Olimpiyatları olacağı için bu yılki katılımın 3-4 katı katılım olacaktır. Önümüzdeki yıl yarışları akşam yapmayı planlıyoruz. Akşamları biraz rüzgar arınmış oluyor. Gelecek yıl sprint yarışlarını beraber seyredeceğiz" diye konuştu.