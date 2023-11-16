Erzincanlı Sporcular Türkiye Badminton Şampiyonasında Başarı Kazandı

Samsun'da yapılan 19 yaş altı Gençler Türkiye Badminton Şampiyonası'nda Erzincan'ı temsilen giden sporcular madalya kazandı. Erzincanlı sporcular toplamda 8 madalya alarak en başarılı il oldu.

Samsun'da 11-15 Kasım 2023 tarihinde 240 kulüpten 650 sporcunun katılımıyla yapılan 19 yaş altı Gençler Türkiye Badminton Şampiyonası'nda Erzincan'ı temsilen giden sporcular maçlarda ki başarılarıyla derece elde ederek madalyalar kazandı.

5 kategoride yapılan müsabakaların 2 kategorisinde Türkiye Şampiyonluğu, 1 kategoride ikincilik 1 kategoride de üçüncülük alarak toplamda 8 madalya alan Erzincanlı sporcular en çok madalya alan il ve toplamda en başarılı il oldu.

Şampiyonada büyük şehirlerle mücadele eden Erzincanlı sporcular kulüpler sıralamasında ise birçok büyük şehri geride bırakan Erzincan TT Spor Kulübü Türkiye ikincisi, Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulüpleri ise Başarılı Kulüp içerisinde yerini aldı.

Şampiyonada alınan ferdi sonuçlar ise şunlar;

Çift Kadınlar Katagorisinde; Aleyna Korkut / Nisanur Çimen Çifti 1'nci, Sudenuz Acun / Beren Aşkar Çift 2'nci, Elif İkra Özyiğit / Tuğcenur Korkmaz çifti ise 3'üncü oldu.

Karışık Çiftlerde; Nisanur Çimen / Gökay Göl çifti 1'nci, Elif İkra Özyiğit / Burak Çeşitcioğlu çifti 3'üncü oldu.

Şampiyonayla ilgili bilgi veren Erzincanlı Milli takım antrenörleri Murad Sönmez ve Uğur Erçetin, "Erzincan'da birlik ve beraberlik içinde yürüttüğümüz çalışmalarımıza Erzincan Valiliği, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, kulüplerimiz olan Erzincan İl Özel İdaresi ve Erzincan TT Spor Kulüplerimizin destekleriyle gerek ulusal gerekse uluslararası başarılarımız her gecen gün şükürler olsun artarak devam ediyor. Bize destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz" dediler. - ERZİNCAN