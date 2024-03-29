Erzincanlı Sporcular 2024 Yılında Birçok Başarıya İmza Attı

Erzincanlı sporcular 2024 yılının ilk 4 ayında birçok başarıya imza attı.

Erzincanlı sporcular 2024 yılının ilk 4 ayında badminton, kayak, güreş, atletizm, halter, fitness, atıcılık, dart, kick boks ve bilek güreşi dallarında; 13 Türkiye birinciliği, 9 Türkiye ikinciliği, 16 Türkiye üçüncülüğü ve 3 uluslararası derece elde ederek büyük bir başarıya imza attılar.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu yaptığı paylaşımda derece elde eden tüm sporcuları tebrik etti.

Vali Aydoğdu, "2024 yılın ilk 4 ayı içerisindeki başarılarından dolayı emeği geçenlere kalpten teşekkürler" ifadelerine yer verdi. - ERZİNCAN