Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Raket Sporlarının Başkenti Olmak İçin Çalışmalara Başladı
Spor Haberleri
Erzincan'ın badminton ve teniste başarılı bir noktaya ulaştığını belirten Prof. Dr. Murat Şat, Erzincan'ı raket sporlarının başkenti haline getirmek için çalışmalara başladıklarını söyledi.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şat, Erzincan'ın raket sporlarının başkenti olması için kolları sıvadıklarını belirtti.
Erzincan'ın badminton ve teniste çok iyi bir noktaya ulaştığını kaydeden Şat, "Spor Bilimleri Fakültesi genç bir fakülte. Bende kurucu dekanıyım. 3 yıl oldu açılalı. Fakültenin açılması üniversitemize yeni bir enerji kattı. Çok güzel etkinliklerimiz oldu. Özellikle tenis rüzgarı Erzincan'da esmeye başladı. Kortlarımızda bir Ergan Cup yapmıştık, Gençlik Spor İl Müdürlüğüyle. Daha sonra bu tenisi hakemlik, antrenörlük kursları açıp Erzincan halkına, öğrencilere, her kesime yaymaya başladık. Şu anda kurslarımız devam ediyor. Badminton da Erzincan çok iyi derecede. Geçen yine Erzincan'da bir tenis turnuvası düzenledik. Erzincan Badminton'da başkent oldu, tenis te iyi seviyeye gelindi, bir masa tenisi kaldı. Masa tenisini de yapıp Erzincan'ı raket sporlarının başkenti haline getireceğiz. Tenis, badminton ve masa tenisi olarak. Bunun içinde kolları sıvadık çalışmalara başladık." diye konuştu. - ERZİNCAN