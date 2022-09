Son Dakika | Ergin Ataman, gözünü 3. kez THY Avrupa Ligi şampiyonluğuna dikti (1)

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nde üst üste 3. kez şampiyon olarak bir ilki başarmak istediklerini söyledi.

Yeni sezon öncesi Sinan Erdem Spor Salonu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ataman, "Geçtiğimiz sezon olduğu gibi yine büyük hedeflerle başlıyoruz. Bu sezon Avrupa Ligi'nde transfer döneminde büyük hareketlilik oldu. Takımların kadrolarını takviye ettiklerini ve revizyona gittiklerini gördük. Bütün takımların hedefinde olan bir takım durumundayız. Biz de geçtiğimiz sezonla alakalı bazı önemli değişiklikler yaptık. Yönetim ciddi fedakarlıkta bulundu, Micic ve Larkin gibi iki oyuncuyu takımda tutmayı başardı. Clyburn, Zizic ve Polonara gibi Avrupa Ligi'nde ciddi dakika alan oyuncular transfer ettik. Biz de kadromuzu güçlendirdik." dedi.

THY Avrupa Ligi'nde büyük bir rekabet yaşanacağının ortada olduğunu aktaran deneyimli teknik adam, "Bugünden bir şey söylemek çok zor. Geçen sezon Avrupa Ligi'ne kötü başladık, sonra zor toparladık ama hedefe ulaştık. Bu sezon iyi başlamak istiyoruz. Larkin'in sakatlığı nedeniyle bir süre oynamayacak olması bir dezavantaj ama bunu mazeret olarak düşünmeyip, iyi başlayarak Avrupa Ligi tarihinde yapılmayan, hiçbir kulübün başaramadığı, 3 yıl üst üste şampiyonluğu almak istiyoruz. Bunu daha önce yapan takım yok, Bunu başarmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"Kim iyiyse o oynar"

Yeni sezonda hedeflerinin büyük olduğunu söyleyen Ataman, "Yeni bir sezona başlıyoruz. Hedeflerimiz büyük. Rakiplerimiz her kulvarda güçlü. Bu sezon gerek Türkiye Ligi'nde gerekse Avrupa Ligi'nde büyük bir mücadele olacağını düşünüyorum. Takım da geçtiğimiz yıllara oranla değişime gittik sezon başında. Yeni 5 oyuncumuz var. Onları hazırlık döneminde takıma iyi monte ettiğimizi düşünüyorum. Pazar günü Galatasaray Nef maçıyla sezonunu açacağız. Sonra da Kızılyıldız'la karşısında Avrupa Ligi sezonunu açacağız. Hedeflerimiz aynı. Bundan sonrasına adım adım bakacağız. Avrupa Ligi ve Türkiye Ligi'ni ayrı değerlendirmek gerekiyor. Avrupa Ligi'nde kim iyiyse o oynar. Herhangi Türk, Sırp, Amerikalı, Fransız bizim için fark etmez. Sertaç'ta olduğu gibi, geçmişte bu takımda ciddi rol alan Türk oyuncular mevcut. Bu tarzda görev verdiğimiz oyuncular, yerli oyuncularımızdan iyi performans alırsak Avrupa Ligi'nde değerlendiririz. Türkiye'de Yiğitcan Saybir ayrıldı, Egehan Arna'yı transfer ettik. Geçen yıla göre yerli rotasyonunda Türkiye Ligi'nde eksik ya da fazlamız olduğunu düşünmüyorum. Ligde geçen sene yerli oyuncuları oldukça fazla kullandık. Hedefi Avrupa Ligi'nde şampiyonluk olan takımda kim iyiyse o oynar." şeklinde konuştu.

THY Avrupa Ligi şampiyonluğu için daha iyi olmaları gerektiğini vurgulayan Ataman, "Bu sezon takıma yeni dahil olan oyuncular var. Bunların bir kısmı geçtiğimiz hafta geldi. Takımın hazırlık dönemini iyi geçirdiğini iyi düşünüyorum. Fenerbahçe maçında iyi oynadık belki ama Avrupa Ligi'ne hazır olduğumuzu söyleyemem. İkinci yarıda ciddi hatalar yaptık. Zaman içinde takım oturacaktır. Çok sayıda hazırlık maçı yaptık. Üst seviyede maçlar yapmamız bizi Cumhurbaşkanlığı Kupası'na daha iyi hazırlamış olabilir. Bu maçın çok ölçü olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe bizden daha yeni bir takım. Bu maçtaki performansın Avrupa Ligi için yeterli olacağını düşünmüyorum. Daha iyi olmalıyız." açıklamasında bulundu.

"İyi hazırlanıp galibiyetle başlamak istiyoruz"

Galatasaray Nef ile pazar günü oynayacakları sezonun ilk lig maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini kaydeden lacivert-beyazlı başantrenör, "Galatasaray geçtiğimiz sezon bizi çok zorladı yarı final serisinde. Tam da Avrupa Ligi şampiyonluğundan döndükten 2 gün sonra başlayan ve uzayan seri bizim için zor geçti. Onlar da ciddi bir kadro değişimine gittiler. Geçen sezondan sadece 1 yabancı oyuncuları var. O açıdan nasıl bir maç olacağını tam kestiremiyorum. Galatasaray analizine bu akşam başlayacağım ama iyi bir maç olacaktır. İki takım da kazanarak lige başlamak isteyecek. Zor bir maç olacağı kesin. Böyle maçlarda favori olmaz. Biz de iyi hazırlanıp galibiyetle başlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Lacivert-beyazlı takımda hücum çeşitliliği oluşturmak istediklerini kaydeden tecrübeli başantrenör, "Transferleri hücumda çeşitlilik kazanmak için yaptık. Son dönemlerde bizim oynadığımız basketbolu durdurmak için takımlarda adam değişme savunması başladı. Sırtı dönük oyunlarda 5'e 5 yarı saha hücumunu da çeşitlendirmemiz gerektiğini gördük. Fenerbahçe maçında da bunu çok iyi yaptık. Oyuncuların birbirine daha iyi alışması lazım. Bunun bize güç kazandıracağını düşünüyorum. Bu sezon kadromuzun daha kapasiteli, daha geniş ve hücum çeşitliliği olarak daha fazla olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Anadolu Efes'in sadece taraftarları için değil basketbolseverler tarafından da benimsenen bir takım olduğunu kaydeden Ataman, "Sinerji çok önemli. Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde oynanan son 8-9 maç kapalı gişeydi burada. Bu sezon ilk maçtan itibaren bunun böyle olacağını düşünüyorum. Anadolu Efes takımı sadece kendi taraftarı tarafından değil basketbolu seven kitleler tarafından benimsenmiş ve gurur duyulan bir takım. Sadece başarı olarak değil Sinan Erdem'de çok ciddi bir şov ve atmosfer yaşandı geçtiğimiz yıllarda. Her maçı kazanmak istiyoruz. Bu baskı oluşturmuyor, aksine ciddi bir güç veriyor." şeklinde konuştu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Fransa'ya karşı aldığı mağlubiyetin moralini çok aşağı çektiğini söyleyen Ataman, "Fransa maçında aldığımız talihsiz mağlubiyet benim epeyce canımı sıktı. Bir hafta falan moral olarak aşağıdaydım ama hemen maçın ertesi günü Fransa maçının son anlarını unutmak için Anadolu Efes kampına dahil oldum. Şu anda tamamen Anadolu Efes'e konsantreyim. Milli takım maçları kasım ayında başlayacak. Tüm oyuncular kendi takımlarında. Zamanı geldiğinde ben de o 1 haftalık dönem için tekrar milli takıma konsantre olacağım." dedi.

"Tüm oyuncularımız milli takımın başarısı için ter döktü"

Fransa maçı sonrası milli oyuncuların yıpratıldığını dile getiren Ataman, şunları kaydetti:

"Fransa maçından sonra çok uzun bir süre konuşmadım. Kamuoyunda bazı oyuncularımız ve Cedi Osman üzerinden eleştiri ve yıpratılma yaşandı. A Milli Takım'da görev yapan bütün oyuncularımızın turnuva boyunca çok büyük bir özveriyle müthiş bir mücadele gösterdiklerini düşünüyorum. Takımımızın en önemli parçası olan Larkin'in ilk maçta elinden sakatlanması, Gürcistan'daki 4 maçı sakat sakat oynaması ve İspanya maçından sonra çekilen MR sonucu Fransa maçında oynamamasına rağmen, Fransa gibi güçlü ve şampiyonluğun adayı karşısında gösterdiği karakter, mücadele, bence Türk sporseverlerin gurur duyması gereken bir durumdu. Bunu bütün takım olarak sağladık. Cedi Osman'ın son bölümde 2 faul atışını kaçırması herkesin başına gelebilir. Benzerini İtalyan Milli Takımı'nın en iyi oyuncusu Fontecchio yine Fransa maçında 2 faul atışını kaçırarak belki de İtalya'yı madalyadan etti. Kenardan çıkarken top kaybı oluyorsa, bunun sorumlusu sadece oyuncu değildir. Teknik kadrodur. Demek ki iyi bir kenar oyunu planlayamamışız. Maçtan önce Türk Milli Takımı'nın Fransa'yı yeneceğini kimse düşünmüyordu. Bunu başarmaya çok yakındık. Bazen sporda bireysel hatalar, takım hataları olabiliyor. Hep birlikte bir hata yaptık ve kimsenin inanmadığı şampiyonluktan etti belki de o hatalar. Başta Cedi olmak üzere turnuva boyunca tüm oyuncularımız son derece yürekli bir şekilde milli takımın başarısı için ter döktüler. Hiçbir oyuncumuzu karalamaya hakkımız yok. Oyuncularımıza sahip çıkmamız lazım. Sadece Türkiye'de ilk maçtan itibaren oyuncular eleştirilmeye başlanıyor. Gerek kamuoyunda gerek takım içinde bir sinerji oluşturmamız gerekiyor. Negatif düşünceyle bir yere varamayız. Önümüzde önemli maçlar olacak. Milli Takım'ın 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mutlaka madalyaya ulaşacağını düşünüyorum. Bu takıma destek olalım."

Ataman, milli oyuncuların yakınlarının Fransa maçı sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımları ile ilgili olarak, "Ortada büyütülecek bir hadise yok." derken, "Basın olarak bu takımın yanında değilsiniz. Takip etmiyorsunuz. Kaç basın kuruluşu Berlin'de Milli Takım'ın Fransa maçında vardı? Magazin basınını davet edeceğim bundan sonra. Belki daha çok haber olur." siteminde bulundu.

Sakatlığı devam eden Shane Larkin'in kasım ayında maç oynayacak duruma gelebileceğini söyleyen Ataman, "Bu aşamada transfer yapıp yapmayacağımızı yönetim kurulu toplantımızda değerlendireceğiz. 'Boşta oyun kurucu kim var ?' diye bakıyoruz. Larkin'in boşluğunu dolduracak oyuncu bulursak, birkaç aylığına bunu değerlendirebiliriz. Yönetime raporumu vereceğim, kararı yönetim verecek." ifadelerini kullandı.

Ataman, FIBA'nın Avrupa Ligi maçları ile çakışmaması için maç günlerinde değişiklik yapma durumuyla ilgili olarak ise "Avrupa Ligi de bir yaklaşımda bulunup perşembe-cuma maçlarını çarşamba-perşembeye çekerse, en azından maçlar çakışmamış olur. Bana göre olumlu bir gelişme. Yıllar sonra bir adım atılmış. Bunu çözüme kavuşturmak çok zor değil. İki taraf masaya oturduğunda iyi niyet çerçevesinde çözüm olacağını düşünüyorum. Milli takımlar da çok önemli. Dünya Kupası elemelerinde son 4 maçlara girildi. Herkes için kritik bir dönemeç. FIBA'nın yaklaşımını olumlu buluyorum. Avrupa Ligi de maçlarını salı-çarşambaya çekerse iş bir noktada çözülmüş olur." diyerek sözlerini tamamladı.