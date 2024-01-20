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Ergi Kırkın, Katar'da çiftlerde ve teklerde şampiyon oldu

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Milli tenisçi Ergi Kırkın, Katar'da düzenlenen M25 Doha Turnuvası'nda hem çiftlerde hem de teklerde şampiyonluk elde etti. Finalde Khumoyun Sultanov'u mağlup eden Kırkın, 12. tekler şampiyonluğunu kazandı.

Katar'da düzenlenen toplamda 25 bin Dolar ödüllü M25 Doha Turnuvası'nda milli tenisçi Ergi Kırkın hem Yankı Erel ile çiftlerde şampiyon oldu hem de teklerde şampiyonluk kupasını kaldıran isim oldu.

Sert zeminde gerçekleşen organizasyonda sırasıyla Polonyalı, Çinli, Japon ve Büyük Britanyalı rakiplerini yenerek finale ilerleyen Ergi Kırkın finalde Özbek raket Khumoyun Sultanov ile karşılaştı. 2 saat 21 dakika süren final karşılaşmasında Ergi Kırkın 4 maç puanı kurtararak Khumoyun Sultanov'u 3-6, 6-1, 7-5 ile mağlup etti ve rakibi Sultanov'un 14 maçlık galibiyet serisini sona erdirip 12. tekler şampiyonluğunu elde etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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