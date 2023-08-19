Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın Grand Prix Kaisareia etabı başladı

Kayseri'de düzenlenen Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın üçüncü ayağı olan Grand Prix Kaisareia etabı start aldı. 10 ülkeden 63 erkek sporcu, 134 kilometrelik zorlu parkurda yarışacak.

Kayseri'de yerli ve yabancı sporcuların katılımıyla düzenlenen Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın üçüncü ayağı olan Grand Prix Kaisareia etabı start aldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndan etaba başlayan 10 ülkeden 63 erkek sporcu, 134 kilometrelik zorlu parkurda pedal çevirecek.

Sporcular, Erkilet, İncesu ve Develi ilçelerinden geçerek Erciyes Tekir Kapı'da yarışı tamamlayacak.