- Enkaz kentin umudu: Hatayspor

Hataylı vatandaşlardan, Volkan Demirel'e övgü dolu sözler

Hataysporlu taraftar, "Sonradan öğrendik ki Volkan Demirel'in insani ve vicdanı karakteri bambaşkaymış"

HATAY - Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala depremin vurduğu Hatay'da vatandaşlar, Akdeniz ekibinin başarısıyla mutlu olmayı umut ediyor. Hataylılar, takımı terk etmeyerek vefa gösteren teknik direktör Volkan Demirel'e ise hayranlık duyuyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da meydana gelirken, Hatay spor da ağır yara aldı. Şehirde yaşanan yıkımda Hatay spor'un başarılı oyuncusu Ganalı futbolcu Christian Atsu ve Sportif Direktör Taner Savut başta olmak üzere takımda hayatını kaybedenler oldu. Bordo beyazlılar, deprem sonrası ligden çekilmiş ve sezonu kapatmıştı. 2023-2024 sezonuna sayılı günler kala enkaz kentin halkını, Hatay spor heyecanı sardı. Taraftarlar, uzun bir süre sonra Mersin'de karşılaşmalarını oynayacak takımlarını memleketlerinde destekleyemeyecek olmanın hüznünü yaşarken, Hatay spor'un kente umut olacağına inanıyorlar. Bordo beyazlı ekibin teknik direktörü Volkan Demirel'e övgüler yağdıran taraftarlar, vefasından dolayı başarılı teknik adamı yere göğe sığdıramıyorlar.

"Bu şehri ayağa kaldırmak için Hatay spor'a ihtiyacımız var"

Enkaza dönen kenti ayağa kaldırmak için umuda ihtiyaç olduğunu belirten Hatay spor taraftarı Yusuf Yüksel, Volkan Demirel'in vefasına övgüler yağdırırak, "Çünkü, spor bizi hayata bağlayan bir nesne. Bir de hele Volkan hocamızın başımızda olması daha çok mutlu ediyor. Şehrimizi düşünmesi. Bu şehri ayağa kaldırmak için spora ihtiyacımız var, özellikle Hatayspor'a. Hem reklam açısından hem şehrin güzelliği açısından. İnanın çok mutlu olduk. İnşallah bu sene de güzel bir sezon geçirirsek önümüzdeki senelerde de Hatay'da oynamayı umut ediyoruz. Çünkü, bizim de burada kalan seyircilerimiz var. İnşallah tekrar bir oluşum yapıp önümüzdeki yıllarda daha güzel bir ortamda karşılaşacağız. Volkan Demirel, delikanlı bir arkadaşımız. Gerçekten Hatay için kendini feda eden bir arkadaşımız. Ne mutlu ki öyle bir hocamız var. Çok mutluyuz çok seviyoruz onu. İnşallah Hatay'ımıza hayırlı uğurlu olur" dedi.

"Volkan hocamız bizi ilk günden beri yalnız bırakmadı"

Hatayspor'un küllerinden yeniden doğacağını belirten Mehmet Bıyık da Volkan Demirel'in kendilerini yalnız bırakmadığına dikkat çekerek, "Biz lige hasret kaldık Hatayspor olarak. Öncelikle ben depremzedelere geçmiş olsun diyorum. Sevdamız yarım kaldığı için 2023-2024 sezonunda biz Anka Kuşu gibi küllerimizden doğacağız. Buradan ben Volkan hocamıza da teşekkür ediyorum. Volkan hocamız bizi ilk günden beri yalnız bırakmadı. Onu çok seviyoruz. Daima yanındayız. O da bizim yanımızda. Kalbimiz onunla. Hataysporla beraberiz" diye konuştu.

" Volkan Demirel, Hatay'a umut oldu"

Hatayspor'un maçlarını Mersin'de oynayacak olmasının üzüntüsünü yaşadığını dile getiren Gökhan Aslan ise "Bir futbolsever olarak seviniyoruz tabii. Yaşanan deprem felaketinden dolayı buruk bir sevincimiz var. Tabii ki de umutluyuz. Hatayspor şuan bizim umudumuz. Bizim dışarıda temsil edecek. Her ne kadar Mersin'de oynayacak olsa da maçları yine de Hatayspor'umuzun peşinde koşacağız. Her yere gideceğiz. Volkan Demirel için 'Adam gibi adam' diyeceğim. Volkan Demirel, Hatay'a umut oldu. Hatay'ımızın sesi oldu. Zamanında biz ona hiç iyi gözle bakmamıştık. Sonradan öğrendik ki Volkan Demirel'in insani ve vicdanı karakteri bambaşkaymış. İyi ki geldi Hatay'ımıza, iyi ki hayatımızda oldu. İyi ki var" şeklinde konuştu.