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EMS Yapı Sivasspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ediyor

1 Aralık 2023 16:22 Son Güncelleme: 16:24 Abone Ol

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, pas çalışmaları ve taktik çalışmaları yaptı. Sivasspor, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.