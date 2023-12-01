EMS Yapı Sivasspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ediyor
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, pas çalışmaları ve taktik çalışmaları yaptı. Sivasspor, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise sınırlı alan oyun ile taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Fenerbahçe ile Sivasspor, 4 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Ülker Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS