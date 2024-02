Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Yenihayat Turgutluspor Maçını Değerlendirdi

Elazığspor teknik direktörü Bülent Yenihayat, 2-1 kazanılan Turgutluspor maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Bordo-beyazlı takımla 12 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan teknik direktör Bülent Yenihayat, 2-1'lik skorla kazanılan Turgutluspor maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Oynanan oyundan memnuniyetini dile getiren başarılı çalıştırıcı, futbolcularının verilen taktikleri harfiyen uyguladıklarını söyledi. Yenihayat, "Hasan kart cezalısıydı, sol bekte Burhan ile başladık, genç oyuncu kontenjanında orta sahada enerjisinden dolayı Mert'i tercih ederek 3. bölgede baskı yapmasını istedik ve verdiğimiz görevi mücadelesiyle yerine getirdi. İlk yanda zaman zaman Turgutluspor zaman zaman biz pozisyon ve pozisyon öncelerini yakaladık fakat değerlendiremedik. 2. yarı ile birlikte oyun ritmini biraz daha arttırarak golü bulduk fakat kısa süre içerisinde korner pozisyonundan gol yedik ve durum eşitlendi. Ardından reaksiyon gösterip 2. golü atarak ayağa kalkmamız çok önemliydi. Maçın devamında rakip takım biraz daha risk alarak öne çıkınca 3 tane karşı karşıya pozisyonu değerlendiremedik. Bugün ön alan baskısını çok iyi yaptık, rakibimizin geriden oyun kuracağını biliyorduk ve buna göre hazırlandık. Beykan, Bahattin ve Çağrı'nın ön alanda yaptığı baskılar bizim için çok değerliydi. Hücum oyuncularından genelde bunları çok fazla göremeyiz ama böyle bir maçta verdiğimiz taktikleri harfiyen uyguladılar. Turgutluspor'u da tebrik etmek istiyorum oyunu çirkinleştirmeden, oyunun içinde kalarak güzel futbol oynadılar" dedi.

"Her maçta şanlı taraftarlarımıza kavuşmayı iple çekiyorum"

Tek isteklerinin kazanmaları veya kaybetmeleri halinde sahada kalmak oyun oynamak olduğunu vurgulayan Yenihayat, "Oyunun dışındaki etmenlerle anılmak istemiyoruz. Her önemli hafta gibi bu hafta da geride kaldı, güzel bir seri yakaladık. Şimdi önümüzde çok daha önemli bir maç var. Disiplini elden bırakmadan, rehavete kapılmadan o maça hazırlanacağız. Önümüzdeki tüm maçları kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bugün bizleri yalnız bırakmayan ve çok güzel bir atmosfer oluşturan Elazığ halkına çok teşekkür ederim, her maçtan sonra şanlı Elazığspor taraftarlarıyla kavuşmayı adeta iple çekiyoruz. Başaracaksak hep beraber başaracağız. Sen ben yok, biz varız" diye konuştu. - ELAZIĞ