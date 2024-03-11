Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Yenihayat, Karşıyaka maçını değerlendirdi

Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Yenihayat, 3-2 kazanılan Karşıyaka maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

TFF 3. Lig 2. Grup'un 23. Haftası'nda konuk ettiği Karşıyaka'yı 3-2 yenerek yükselişini sürdüren Elazığspor'da maç sonu yüzler gülüyordu. Teknik Direktör Bülent Yenihayat maç sonu yaptığı değerlendirmede rakibi iyi analiz ettiklerine vurgu yaparak, "Rakibimizin bugün 5-3-2 sistemi ile sahaya çıkacağını biliyorduk. Hafta içi çalışmalarımızda hem 4-2-3-1 hem de 5-3-2 sistemine göre hazırlıklarımızı yaptık. Maçın başlangıcından itibaren önde baskı yaparak rakibimizin rahat oynamasını engellemek istedik, nitekim 90 dakika boyunca topa biz sahip olduk, rakibimize oynama fırsatı vermedik. Topun bizde olduğu zaman diliminde kenar oyuncularımızın iç koridorda topla buluşmasını istedik, rakip baskıyı böyle kırmayı hedefledik. İlk 15 dakikada yediğimiz goller ile geriye düştük; gollerden sonra baskımızı arttırdık, oyun olarak çok istekli ve arzuluyduk. 2-0'dan sonra iki tane net pozisyondan yararlanamadık. Devre olmadan golü bularak 1-2 soyunma odasına girdik. İkinci yarının başlangıcıyla beraber orta saha oyuncularımıza yakın markaj yaparak oynamamızı engellemeye çalıştılar. Yaptığımız değişiklikler ile oyun ritmini ve hızını arttırdık. 3 tane birbirinden güzel goller atarak kazanmasını bildik. Sıralama açısından çok önemli bir mücadeleydi. Direkt rakiplerimizden bir tanesini yendik" dedi.

Karşıyaka'yı mücadelesinden dolayı tebrik eden Yenihayat "Soğuk bir günde takımlarını yalnız bırakmayan büyük Elazığspor taraftarlarına çok teşekkür ederim. Mücadele ruhu yüksek futbolcu grubum skor ne olursa olsun pes etmiyor, taraftarlarımız da artık bunu çok iyi biliyor. Ben olduğum sürece Elazığspor asla geriye yaslanmayacak, asla korkak futbol oynamayacak. Her zaman önde basan, golü arayan, attığı golden sonra ikinciyi, üçüncüyü atmak için savaşan, arzulu, keyif veren, keyif alan, vazgeçmeyen bir takım olacak. Bunun sözünü sizlere veriyorum" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ