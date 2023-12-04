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Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Yenihayat'a 'El Profesör' paylaşımı

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Elazığspor'un başında çıktığı 7 maçta 15 puan toplayan ve takımın play-off potasına girmesinde önemli rol oynayan Teknik Direktör Bülent Yenihayat için kulübün sosyal medya hesabından 'El Profesör' paylaşımı yapıldı.

Elazığspor'un başında çıktığı 7 maçta 15 puan toplayan ve takımın play-off potasına girmesinde önemli rol oynayan Teknik Direktör Bülent Yenihayat için kulübün sosyal medya hesabından 'El Profesör' paylaşımı yapıldı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta, Teknik Direktör Bülent Yenihayat yönetiminde yükselişini sürdüren Elazığspor, 13. hafta sonunda play-off potasına girmeyi başardı. Son 7 maçından 15 puan çıkaran bordo-beyazlılarda Bülent Yenihayat'ın payı da büyük. Dünyaca ünlü Le Casa de Papel filminin başrolü Profesör'e atıfta bulunulan bir paylaşım yapan kulübün sosyal medya hesabı, başarılı çalıştırıcının takımın başında aldığı sonuçları tabloya aldı.

Teknik Direktör Yenihayat da Hacettepe 1945 maçı sonrası değerlendirmelerde bulunarak, "Oynadığımız 7 maç özelinde, ilk yarısına en iyi başladığımız müsabaka bu maç oldu. Maça yoğun bir baskı ile başlayarak goller ve pozisyonlar bulduk. Devreyi 2-0 önde kapattık ve yararlanamadığımız birçok pozisyonumuz vardı. 2. yarı skorun verdiği avantaj ile biraz daha rölanti bir oyun oynadık fakat yine girdiğimiz ve değerlendiremediğimiz çok net pozisyonlarımız oldu. Oyunun genelinde oyuncularım bugün sahaya gerçek bir karakter ve mücadele gücü koydu, hepsine tek tek teşekkür ederim. 7 maçta 2.14 gibi bir puan ortalaması yakalayarak en alt sıradan play-off potasına bu hafta itibari ile girdik. Devreye kalan iki maçı da kazanarak girmek istiyoruz. Tribünde tek yürek olarak Şanlı Elazığspor taraftarlarına da teşekkür etmek istiyorum" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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