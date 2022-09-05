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Elazığ haberi | Ziraat Türkiye Kupası 1. Turu'nda Elazığ takımları eşleşti

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Elazığ haberi | Ziraat Türkiye Kupası 1. Turu'nda Elazığ takımları eşleşti

Elazığ spor haberi | Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur kura çekiminde Elazığ'ın 3. Lig temsilcileri Elazığspor ve Elazığ Karakoçan FK eşleşti.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur kura çekiminde Elazığ'ın 3. Lig temsilcileri Elazığspor ve Elazığ Karakoçan FK eşleşti.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu eşleşmeleri TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimi ile belirlendi. Gerçekleşen kura çekimi sonrası Elazığ'ın profesyonel lig takımları ES Elazığspor ile Elazığ Karakoçan FK, 1. turda rakip oldu.

ZTK 1. Eleme turu müsabakalarına TFF 3. Lig'den 34 ve profesyonel takımı olmayan 18 ilden birer amatör takım olmak üzere toplam 52 takım katılacak. İlk tur maçları 13, 14 ve 15 Eylül tarihlerinde oynanacak. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre ve bölgesel olarak yapılacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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