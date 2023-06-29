Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) 17 Yaş Altı Plaj Hentbolu Şampiyonaları, İzmir'de başladı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 15 ülkenin mücadele ettiği organizasyonda, ilk gün Türkiye'nin kız ve erkek milli takımları mağlup oldu. Şampiyonalar 1 Temmuz'da final müsabakalarıyla sona erecek.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) 17 Yaş Altı Plaj Hentbolu Şampiyonaları, kızlar ve erkeklerde İzmir'de oynanan maçlarla başladı.

İnciraltı Spor Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonda, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 15 ülke mücadele ediyor.

Şampiyonanın ilk gün karşılaşmalarında; 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Ukrayna'ya 2-0, 17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı da Hırvatistan'a 2-0 yenildi.

Şampiyonaların kızlar kategorisinde Türkiye, grubunda yer alan İspanya, Portekiz ve İsviçre ile erkekler kategorisinde ise Ukrayna, Norveç ve Çek Cumhuriyeti ile maç yapacak.

Şampiyonalar 1 Temmuz'da oynanacak final müsabakalarıyla sona erecek.