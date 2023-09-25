Ege temsilcileri Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadeleye başlıyor

Bornova 1877 ve Balıkesirspor, Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçlarında Akhisarspor ve Burhaniyespor ile karşılaşacak.

Ziraay Türkiye Kupası 1'inci Tur'da eşleşen Ege temsilcileri yarın derbi mücadeleleriyle kupa macerasına başlayacak.

İzmir temsilcisi Bornova 1877, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 17.30'da Akhisarspor'u konuk edecek. Balıkesirspor ise aynı saatte Balıkesir Atatürk Stadı'nda Burhaniyespor'la kozlarını paylaşacak. Karşılaşmalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak. TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evindeki 2-1'lik Osmaniyespor galibiyetiyle 3 maçta 6 puana ulaşan Bornova ekibi ile aynı grupta 2 müsabakada 1 puan toplayan Akhisarspor tur mücadelesi verecek. 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Nevşehir deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönerek 4 puana ulaşan Balıkesirspor ve aynı ili Bölgesel Amatör Lig'de temsil eden Burhaniyespor da zafer arayacak.